বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যেকোনো ক্যাডার কর্মকর্তাকে রাজস্বনীতি বিভাগের সচিব নিয়োগ দেওয়া যাবে : প্রেসসচিব

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৭
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভেঙে যে দুটি বিভাগ করা হচ্ছে, সেখানে রাজস্বনীতি বিভাগের প্রধান বা সচিব হিসেবে যেকোনো ক্যাডারের কর্মকর্তা নিয়োগ পাবেন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ‘রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

পরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব বলেন, এনবিআর ভেঙে গঠিত দুইটি বিভাগে রাজস্ব নীতি বিভাগের সচিব হিসেবে যেকোনো ক্যাডারের কর্মকর্তা নিয়োগযোগ্য হবেন। এক্ষেত্রে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে এই নিয়োগ দেওয়া হবে।

শফিকুল আলম আরও জানান, উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খানের নেতৃত্বে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব নিয়োগের প্রক্রিয়া আগের মতোই বহাল থাকবে, বলেন প্রেস সচিব। 

 

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

অর্থনীতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

