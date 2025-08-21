২৩ আগস্ট থেকে আবার সম্প্রচারে ফিরছে কোক স্টুডিও বাংলা

কোক স্টুডিও বাংলা মানেই অন্যরকম এক সঙ্গীত-যাত্রা। ২০২২-এ সূচনা হওয়ার পর থেকেই বাংলার শ্রোতাদের মনে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে এই প্ল্যাটফর্ম। প্রথম সিজনের ‘নানা বর্ণে’ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় সিজনের ‘অবাক ভালবাসা’- প্রতিটি গানেই ছিল আলাদা আবেগ, আলাদা টান। কিন্তু প্রায় এক বছর ধরে নতুন কোনও গান প্রকাশ না হওয়ায় দর্শক-শ্রোতাদের মনে জমে উঠেছিল খানিকটা আক্ষেপ। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটাতে হাজির হচ্ছে নতুন গান ‘বাজি’।
দ্য কোকা-কোলা কোম্পানির এই প্ল্যাটফর্মটির বহুল প্রত্যাশিত সিজন ৩, আগামী ২৩ আগস্ট থেকে আবার সম্প্রচারে ফিরছে। গণমাধ্যমকে এমনটাই নিশ্চিত করেছে বেঞ্চমার্ক পিআর।
টানা দুই সিজনের সাফল্যের পর গত বছর শুরু হয়েছিল কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজন। ওই বছরের পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে প্রকাশিত হয় নতুন সিজনের প্রথম গান ‘তাঁতি’। তখন জানানো হয়েছিল নতুন সিজনে থাকবে ১১টি গান। কিন্তু তিনটি গান প্রকাশের পর এক বছরের বেশি সময় ধরে থমকে আছে কোক স্টুডিও বাংলার কার্যক্রম। অবশেষে বিরতি শেষে আবার শুরু হচ্ছে কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের কার্যক্রম।
কেন থেমে গেল কোক স্টুডিও বাংলার কার্যক্রম? কোক স্টুডিওর সঙ্গে জড়িত একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেও মিলছিল না এমন প্রশ্নের সদুত্তর। গুঞ্জন আছে, গত বছর ঈদুল আজহার আগে প্রচারে আসা কোকা-কোলার একটি বিজ্ঞাপনের কারণেই থমকে গিয়েছিল কোক স্টুডিও বাংলার কার্যক্রম। ওই সময়ে গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে কোকা-কোলাসহ নানাবিধ পণ্য বর্জনের প্রচারণা চলছিল অফলাইন ও অনলাইনজুড়ে। এমন পরিস্থিতিতে কোক ইসরায়েলি পণ্য নয়, এমন বক্তব্য নিয়ে বিজ্ঞাপনটি প্রচারে আসার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। নেটিজেনদের রোষানলে পড়েন বিজ্ঞাপনের নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীরা। এমনকি ওই সময় কোকের সঙ্গে জড়িত সবকিছু বর্জনের ডাক দেওয়া হয়।
শুধু নতুন গান প্রকাশ নয়, দীর্ঘ সময় স্থগিত ছিল কোক স্টুডিও বাংলার ফেসবুক কার্যক্রম। সম্প্রতি আবার এই পেজ থেকে পোস্ট করা হচ্ছে। জানানো হচ্ছে প্রকাশিত গানগুলোর আপডেট। এখন পর্যন্ত ভিউয়ের দিক দিয়ে শীর্ষে আছে ‘কথা কইয়ো না’ গানটি। ইমন চৌধুরীর সংগীতায়োজনে গানটি গেয়েছেন আলেয়া বেগম ও এরফান মৃধা শিবলু। গানটি এ পর্যন্ত ইউটিউবে ৯৩ মিলিয়নের বেশিবার দেখা হয়েছে।
২০২৪ সালের ২৫ মে প্রকাশিত হয়েছিল কোক স্টুডিও বাংলার ‘অবাক ভালোবাসা’ শিরোনামের গান। এরপর তৃতীয় সিজনের আর কোনও গান আসেনি। নতুন গান আসবে কবে- এক বছরের বেশি সময় ধরে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে ফিরেছেন শ্রোতারা। সম্প্রতি কোক স্টুডিও বাংলার মিউজিক কিউরেটর তথা জনপ্রিয় বাংলাদেশী গায়ক-সুরকার শায়ান চৌধুরী অর্ণবের একটি ফেসবুক পোস্ট কৌতূহল তৈরি করেছে। অর্ণব লেখেন, ‘যদি থাকেন রাজি? ধরবেন নাকি ‘বাজি’? কোক স্টুডিও বাংলার পরের গান আসবে কবে? পরশু, তরশু নাকি আজি?’ পোস্টে অনেকে মন্তব্য করেছেন, ‘গানটি আজই আসুক।’
বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে অর্ণব বলেছেন, ‘নতুন সিজন নয়, তৃতীয় সিজনের প্রকাশ না হওয়া গানগুলোই এবার মুক্তি পাবে। এখন পর্যন্ত ৯ থেকে ১০টি গান রেকর্ড করা রয়েছে, সেগুলোই পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাবে। এ বিষয়ে শিগগিরই বিস্তারিত জানাব।’
এদিকে একটি সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীত পরিচালক ইমন চৌধুরীর গ্রুপের একটি গান প্রকাশ হবে। গানের শিরোনাম ‘বাজি’। সেই সূত্রের দেওয়া তথ্যের কিছুটা নিশ্চিত হওয়া যায় ইমন চৌধুরী পোস্ট থেকে। কারণ তিনি অর্ণবের দেওয়া পোস্টটি শেয়ার করেছেন নিজের ওয়ালে। ক্যাপশনে যুক্ত করেছেন ‘বাজি ধরতে রাজি’।
২০২২ সালে কোক স্টুডিও বাংলার যাত্রা শুরু হয়। প্রথম সিজনে ১০টি ও দ্বিতীয় সিজনেও ১০টি গান প্রকাশিত হয়েছে। আর ২০২৪ সালের ১৩ এপ্রিল কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের প্রচার শুরু হয়েছিল। ১৮০ সুরকার ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে এই সিজনের ৩টি গান প্রকাশিত হয়েছে।
তৃতীয় সিজনে সংগীত প্রযোজক হিসেবে অর্ণবের সঙ্গে আরও আছেন প্রীতম হাসান, ইমন চৌধুরী, শুভেন্দু দাশ শুভ ও অন্যরা। এ সিজনে বেশ কিছু পরিচিত মুখকে নতুন গানে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া প্রথমবারের মতো কোক স্টুডিও বাংলায় গাইতে পারেন জনপ্রিয় শিল্পী হাবিব ওয়াহিদসহ নতুন কয়েকজন শিল্পী। এই সিজনে ভিজ্যুয়াল আউটপুট পরিচালনা করেছেন কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং আদনান আল রাজীব।
কোক স্টুডিও বাংলা শুধু গান নয়, একেকটা মিউজিক ভিডিও যেন বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, লোকসংগীত, আর আধুনিকতার এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন। তাই অর্ণবের পোস্ট নিয়ে প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া- এবারও কি তারা নতুন কোনও মিউজিকাল এক্সপেরিমেন্ট করতে চলেছে? না কি শ্রোতাদের জন্য থাকছে একেবারে ফিউশন ঝড়?