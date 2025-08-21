এশিয়াজুড়ে আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত

পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নি-৫'-এর সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারত। বুধবার (২০ আগস্ট) দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ওড়িশার ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ থেকে পরিচালিত এই পরীক্ষাটি সমস্ত কার্যকরী এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি যাচাই করেছে।
মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রটি ৫০০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। এটি উন্নত নির্দেশিকা ব্যবস্থার সাহায্যে নির্ভুলতার সঙ্গে পারমাণবিক ওয়ারহেড বহন করতে সক্ষম। এই ক্ষেপণাস্ত্রের আওতায় প্রায় সমগ্র এশিয়া এবং ইউরোপের কিছু অংশ রয়েছে।
ভারত ইতোমধ্যেই 'অগ্নি-১' থেকে 'অগ্নি-৪' পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো মোতায়েন করেছে। এগুলোর পাল্লা ৭০০ কিলোমিটার থেকে ৩৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত।
দক্ষিণ এশীয় দেশটি সম্প্রতি 'পৃথ্বী-২' এবং 'অগ্নি-১' এর পরীক্ষা করেছে। দুটিই পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম স্বল্প-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র।