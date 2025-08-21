ভিপি প্রার্থী হচ্ছেন তাহমিনা, লক্ষ্য রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব স্টুডেন্ট ফ্রন্টের পক্ষ থেকে প্রার্থী তাহমিনা আক্তার।
তাহমিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের ছাত্রী এবং বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। চলতি বছরের জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত গণঅভ্যুত্থান ও ‘নিরাপদ ক্যাম্পাস’ গড়ার আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন।
দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে তাহমিনা এর আগেও একাধিক কর্মসূচি পরিচালনা করেছেন।
ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে তাহমিনা বলেন, 'আমি সব মানবিক ভাই-বোনদের সহযোগিতা ও দোয়া চাই। একটি মানবিক, আধুনিক, নিরাপদ এবং দলীয় রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস গড়াই আমার প্রধান লক্ষ্য।'