সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ 

দ্বিতীয় দিনের অভিযানে ভাঙা হলো নসরুল হামিদের বাগানবাড়ির সীমানাপ্রাচীর

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৬

ঢাকার কেরানীগঞ্জে বুড়িগঙ্গা নদীর তীর দখল করে নির্মিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে দ্বিতীয় দিনের মতো অভিযান পরিচালনা করেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। 

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এই অভিযানের শেষ দিনে সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের একটি বাগানবাড়ির (বাংলো) সীমানাপ্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কোন্ডা ইউনিয়নের কাউটাইল ডকইয়ার্ড এলাকা থেকে শুরু হয়ে দোলেশ্বর পর্যন্ত এ অভিযান চলে। এ সময় নদীর তীরে দখল করে নির্মিত প্রায় ২০০ ফুট সীমানাপ্রাচীর, ছোট-বড় ৩০টি টং ও ছাপড়াঘর এবং নদীর পাড়ঘেঁষা আরও প্রায় ৩০০ ফুট সীমানাপ্রাচীর উচ্ছেদ করা হয়। এতে করে এক একর নদীতীর ভূমি দখলমুক্ত হয়।

দুই দিনের অভিযানে মোট ৩৩টি স্থাপনা, ৫০০ ফুট সীমানাপ্রাচীর উচ্ছেদ এবং প্রায় আড়াই একর নদীতীরভূমি দখলমুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিআইডব্লিউটিএর ঢাকা নদী বন্দরের যুগ্ম পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, নদীর তীরের অবৈধ সীমানাপ্রাচীরসহ ছোট-বড় সব ধরনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই অভিযান চলমান থাকবে। দখলদার যেই হোক না কেন, অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। নদীর জায়গা নদীকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ রাজস্ব সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন, বিআইডব্লিউটিএর উপপরিচালক আবু সালেহ এহতেশাম (ঢাকা নদীবন্দর), নুর হোসেন (ঘোড়াশাল নদীবন্দর), রেজাউল করিম (মেঘনা নদীবন্দর)। এছাড়াও অভিযানে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার সদস্য ও নৌ শ্রমিকরা অংশ নেন।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ কেরানীগঞ্জ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চান্দিনায় দুই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগে বিক্ষোভ

যশোরে ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্রের ৫ সদস্য গ্রেপ্তার

শেবাচিমে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার অভিযোগে ছাত্রলীগ নেতাসহ ৭৩ জনের বিরুদ্ধে এজাহার

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি থেকে হাজারো গাছ কাটার অভিযোগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আক্কেলপুরে হত্যা মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

রূপগঞ্জে তিতাস গ্যাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর হামলা, মালামাল লুট

আমাকে যেভাবে দেখেছেন, আমি তেমনই আছি, থাকব: সিলেটের নতুন ডিসি

সিলেটে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng