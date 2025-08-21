সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডাকসু নির্বাচন: কারা আছেন উমামার প্যানেলে

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংবাদ সম্মেলন করে এই প্যানেল ঘোষণা করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকাল ৪টার দিকে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ নামের এ প্যানেল।

এ প্যানেলে ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন উমামা ফাতেমা, জিএস পদে আল সাদী ভূইয়া এবং এজিএস পদে জাহেদ হোসেন।

অন্যান্য পদে প্রার্থীরা হলেন— 

  • মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক: নূমান আহমাদ চৌধুরী
  • বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক: মমিনুল ইসলাম (বিধান)
  • কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক: সুর্মী চাকমা
  • আন্তর্জাতিক সম্পাদক: নাফিজ বাশার (আলিফ)
  • সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক: অনিদ হাসান
  • গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক: সিয়াম হোসেন ইমন
  • ক্রীড়া সম্পাদক: মো. সাদিকুজ্জামান সরকার (সাদিক)
  • ছাত্র পরিবহন সম্পাদক: মো. রাফিজ খান
  • সমাজসেবা সম্পাদক: তানভির সামাদ
  • ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক: রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা
  • স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক: ইসরাত জাহান নিঝুম
  • মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক: নুসরাত জাহান নিসু 

সদস্য পদে রয়েছেন— ববি বিশ্বাস, নওরীন সুলতানা তমা, আবির হাসান, রক্তবীজ অর্ক বড়ুয়া, রাফিউল হক রাফি, আব্দুল্লাহ আল মুবিন (রিফাত), সাদেকুর রহমান সানি, মো. মুকতারুল ইসলাম (রিদয়), হাসিবুর রহমান, আবিদ আব্দুলাহ, মো. হাসান জুবায়ের (তুফান), মো. সজিব হোসেন, মো. শাকিল, নেওয়াজ শরীফ আরমান এবং আবিদ আব্দুলাহ।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, ডাকসুর ২৮টি পদে এবার জমা পড়েছে মোট ৫০৯টি মনোনয়নপত্র। এর আগে বিক্রি হয়েছিল ৬৫৮টি, যার মধ্যে জমা পড়েনি ১৪৯টি।

অন্যদিকে ১৮টি হলে অনুষ্ঠিতব্য হল সংসদ নির্বাচনের জন্য জমা পড়েছে ১ হাজার ১০৯টি মনোনয়নপত্র। বিক্রি হয়েছিল ১ হাজার ৪২৭টি, তবে জমা হয়নি ৩১৮টি।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

ডাকসু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বানানোর অঙ্গীকার ছাত্রদলের

ভিপি প্রার্থী হচ্ছেন তাহমিনা, লক্ষ্য রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস

গণরুম-গেস্টরুম কালচারের মূলোৎপাটন করব: আবিদুল ইসলাম

স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে প্যানেল ঘোষণা উমামার 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মন্ত্রিপাড়া বা লন্ডন থেকে আমাদের প্যানেল আসেনি: মাহিন সরকার

ডাকসু নির্বাচন: কাদের-বাকেরের নেতৃত্বে ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল

ডাকসুতে বামপন্থী তিন ছাত্রসংগঠনের আলাদা প্যানেল ঘোষণা

কারও হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্যানেল দেওয়া হয়েছে: ছাত্রদল সভাপতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng