কাতারের সহায়তায় তিন ইউক্রেনীয় শিশুকে পরিবারের কাছে পাঠালো রাশিয়া

কাতারের সহযোগিতায় রাশিয়ার শিশু অধিকার বিষয়ক প্রেসিডেন্টসিয়াল কমিশন আরও তিন শিশুকে ইউক্রেনে তাদের পরিবারে হস্তান্তর করেছেন।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) মস্কোর কাতারি দূতাবাসে আয়োজিত এক সাক্ষাৎকারে কমিশনের প্রধান মারিয়া লভোভা-বেলোভা সাংবাদিকদের এ কথা জানান।
তিনি বলেন, 'রাশিয়া, ইউক্রেন এবং তৃতীয় দেশগুলোতে থাকা শিশুদের তাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পক্ষ থেকে এটি করছি।'
মারিয়া জানান, তিন শিশুর মধ্যে - ৮ বছর ও ১৫ বছর বয়সী দুই ছেলে এবং ছয় বছর বয়সী একজন মেয়ে রয়েছে। তারা শিগগিরই ইউক্রেনে তাদের পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবে।
তিনি আরও বলেন, 'আমরা কাতার, রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছে তাদের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞ।'