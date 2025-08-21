সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি, মিলবে মাসে ৪০ হাজার টাকা

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৮
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোবিপ্রবি) বিভিন্ন অনুষদের অন্তর্ভুক্ত নিচের ১০টি বিভাগে ২০২৫-২৬ (জুলাই-ডিসেম্বর) শিক্ষাবর্ষে পিএইচডি প্রোগ্রামে প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

পিএইচডি করা যাবে যে ১০টি বিভাগে—

১. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং,

২. অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং,

৩. ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং,

৪. অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস,

৫. এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট,

৬. ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স, ফার্মেসি,

৭. বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং,

৮. অ্যাগ্রিকালচার,

৯. বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও

১০. বাংলা বিভাগ।

আবেদন প্রক্রিয়া: 

১. নোবিপ্রবির ওয়েবসাইট থেকে পিএইচডি আবেদন ফরম ডাউনলোড করে প্রাথমিক ফি বাবদ এক হাজার টাকা অগ্রণী ব্যাংক, নোবিপ্রবি শাখা থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুকূলে ইস্যু করা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা জমা রসিদ আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসে জমা দিতে হবে।

২. অসম্পূর্ণ ও নির্ধারিত সময়ের পর জমা দেওয়া আবেদন বাতিল করা হবে।

মাসিক বৃত্তি কত? 

১. যোগ্য পিএইচডি গবেষকদের প্রতি মাসে ৪০ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

২. আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২৫।

বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে 

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

নোয়াখালী নোবিপ্রবি পিএইচডি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নিঝুমদ্বীপের ব্যাপক এলাকা প্লাাবিত, লোকালয়ে হরিণ

নোবিপ্রবির উপ-উপাচার্য হলেন ড. রেজুয়ানুল হক

নোবিপ্রবির ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ৮ সেপ্টেম্বর 

শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে নোবিপ্রবি উপাচার্যের পদত্যাগ 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নোবিপ্রবিতে গুচ্ছের ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি ৯৩.৫৮ শতাংশ 

জাপানের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নোবিপ্রবির গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা বিনিময় 

আন্তর্জাতিক গবেষণা সফরে ভারত যাচ্ছে নোবিপ্রবির ৩ শিক্ষক

নোবিপ্রবিতে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng