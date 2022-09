জাপানের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নোবিপ্রবির গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা বিনিময় 

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোবিপ্রবি) বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আয়োজনে ‘Research Knwoledge sharing among NSTU and Japanese Universities’ শীর্ষক সায়েন্টিফিক সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এর ভিডিও কনফারেন্স রুমে সেশনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোবিপ্রবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. দিদার-উল-আলম।

অনুষ্ঠানে জাপানের রাকুনো গাকুয়েন বিশ্ববিদ্যালয়, হোক্কাইডোর সহকারী অধ্যাপক ড. বিয়োতা মাৎসুয়ামা ‘Data analysis for One Health Application of epidemiological methodology for solving real-world problems’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মশিউর রহমান ‘Child Health, Maternal Health and Global Health Challenges’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

এসময় নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. দিদার-উল-আলম জাপানের ড. বিয়োতা মাৎসুয়ামা এবং হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মশিউর রহমানকে স্বাগত জানান। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নোবিপ্রবির মাননীয় উপাচার্য বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এ ধরণের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা বিনিময় খুবই কার্যকরী। যা পরবর্তীতে আমাদের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গবেষণা ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।’ এ ধরণের আয়োজনের জন্য আয়োজকদের প্রতি ধন্যবাদ জানান মাননীয় উপাচার্য।

নোবিপ্রবি বিজিই বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ মফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোবিপ্রবির কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. ফারুক উদ্দিন, বিজ্ঞান অনুষদের ডীন (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আতিকুর রহমান ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নোবিপ্রবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও শিক্ষা বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. নেওয়াজ মোহাম্মদ বাহাদুর, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদসহ বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ।