সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইলন মাস্ককে রিপাবলিকান পার্টির পক্ষে কাজ করার আহ্বান জেডি ভ্যান্সের

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫২
(বাম থেকে) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও ইলন মাস্ক। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্ককে রিপাবলিকান পার্টির প্রতি 'অনুগত' থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাকে দলের হয়ে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বুধবার (২০ আগস্ট) জেডি ভ্যান্স ফক্স নিউজকে বলেন, 'ইলন মাস্কের প্রতি আমার পরামর্শ, তিনি যেন রিপাবলিকান পার্টিকে ঠিক করার চেষ্টা করুন। নিজের মতো করে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যান।'

তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে দ্বিমত করুন, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও দ্বিমত করুন, তবে এটা ভাববেন না যে, তৃতীয় কোনো পার্টি দিয়ে আপনি বড় কোনো পরিবর্তন আনতে পারবেন।'

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের ভাষ্য, 'আমি মনে করি ইলন মাস্ক যদি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির প্রতি অনুগত থাকেন, তাহলে তিনি অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারবেন। যদি তার কোনো দ্বিমত থাকে, তবে সেগুলো বাইরে থেকে নয়, বরং দলের ভেতর থেকে প্রকাশ করা উচিত।'

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর ভ্যান্সের এই মন্তব্যগুলো এলো। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইলন মাস্ক আমেরিকা পার্টি নামে একটি নতুন দল চালু করার পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছেন। তিনি জুলাই মাসে আমেরিকানদের তাদের 'স্বাধীনতা' ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এই দল গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

মাস্ক মার্কিন দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করে লিখেছেন, 'যখন অপচয় ও দুর্নীতির মাধ্যমে আমাদের দেশকে দেউলিয়া করার কথা আসে, তখন আমরা গণতন্ত্র নয়, একদলীয় ব্যবস্থায় বাস করি।'

গত বছর থেকে রাজনীতিতে তীব্রভাবে জড়িত থাকার পর মাস্ক সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের ভূমিকা থেকে মূলত নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে ট্রাম্পের একজন সোচ্চার সমালোচক হয়ে ওঠেন। তিবে তিনি এখনো রিপাবলিকান পার্টির একজন শীর্ষ দাতা।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব সংবাদ ইলন মাস্ক ডোনাল্ড ট্রাম্প

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইরানে ৩ জনকে হত্যার পর অপরাধের স্থানেই খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

ইসরায়েলিদের হাত থেকে ফিলিস্তিনের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান রক্ষায় ইউনেস্কোর প্রতি আহ্বান

'ড্যাডি স্কুল' থেকে কী শিক্ষা নিতে পারে ইউরোপ?

গুজরাটে স্কুলে বোরকা পরিহিত ছাত্রীদের ‘সন্ত্রাসী’ সাজানোয় ক্ষোভ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘বিশাল হুমকির’ কারণে পারমাণবিক ঢাল আপডেট করবে রাশিয়া

তিব্বতে শি জিনপিংয়ের আগমন, কমিউনিস্ট শাসনের স্মৃতিচারণে নাচ-গান

নোবেল চাইলেও ট্রাম্পকে ব্যর্থ মনে করছে মার্কিনিরা

গাজা নিয়ে মতোবিরোধের পর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস অফিসারকে বরখাস্ত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng