সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বনশ্রীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নিহত

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২১:০১

রাজধানীর বনশ্রী এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মো. ইমন (২৬) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি পেশায় একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে ফরাজী হাসপাতালের সামনে এ দুর্ঘটনা হয়। এসময় মোটরসাইকেলটির চালক হাবিবুর রহমান আহত হন।

নিহত ইমন রাজশাহী জেলার বাঘা থানার পটিয়া গ্রামের বাসিন্দা মহসিন মিয়ার ছেলে। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর পৌনে ৩টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মোটরসাইকেল চালক হাবিবুর রহমান বলেন, ‘আমরা বনশ্রীর একটি সাইট দেখতে যাচ্ছিলাম। ফরাজী হাসপাতালের আগে একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দিলে আমরা দুজন ছিটকে পড়ি। ট্রাকের একটি চাকা ইমনের ঘাড়ের উপর দিয়ে যায়। পরে আমি তাকে নিয়ে দ্রুত ঢামেকে আসি, কিন্তু চিকিৎসক জানান তিনি আর বেঁচে নেই।’

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘নিহতের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি রামপুরা থানাকে জানানো হয়েছে।’

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

রাজধানী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এস এম জিলানীর শরীর থেকে গুলি অপসারণ

সাবেক হিট অফিসার বুশরার স্বামীর সিসা লাউঞ্জে পুলিশের অভিযান

আইনজীবীর বাসায় দুই শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতন, বাবার মামলা দায়ের

কোচিংয়ের আইডি কার্ড নিয়ে ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকার বাতাস আজ ‘সহনীয়’, বায়ুদূষণের শীর্ষে বাগদাদ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: দগ্ধদের দেখতে বার্ন ইনস্টিটিউটে ব্রিটিশ হাইকমিশনার

লাইভ চলাকালে কারওয়ান বাজার থেকে বিএনপি নেতার মোবাইল ফোন ছিনতাই

পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার টিওটি কোর্সের উদ্বোধন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng