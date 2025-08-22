সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভিক্ষুক পুনর্বাসনের ৩৩ লাখ টাকা নিয়ে পালালেন সমাজসেবা কর্মকর্তা

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ০২:৫৯

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের ৩৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে পলাতক হয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি অফিস স্টাফ ও উপজেলার অন্য কর্মকর্তাদের কাছ থেকেও নানা অজুহাতে কয়েক লাখ টাকা হাওলাত নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মোহনগঞ্জ সমাজসেবা কার্যালয় ও তদন্ত সূত্রে জানা গেছে, মোজাম্মেল হক ভিক্ষুক পুনর্বাসন, ক্ষুদ্র ঋণ, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি ও মাতৃকেন্দ্রের ঋণ কর্মসূচি থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে এসব টাকা তুলে নেন। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম থেকে ২২ লাখ ৪৭ হাজার, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি থেকে ৪ লাখ ৭৫ হাজার, মাতৃকেন্দ্রের ঋণ থেকে ৫ লাখ ১৩ হাজার এবং ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্প থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন তিনি।

এ ঘটনায় দুর্গাপুর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাসুল তালুকদারকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত হলে ১৪ আগস্ট প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয় জেলা কার্যালয়ে।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক শাহ আলম বলেন, “সরকারি টাকা আত্মসাৎ করে পার পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তার বিরুদ্ধে মামলা হবে, চাকরি যাবে এবং টাকাও ফেরত দিতে হবে। কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।”

অফিস সূত্রে জানা যায়, ২৭ জুলাই সর্বশেষ অফিস করেন মোজাম্মেল হক। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনও বন্ধ রয়েছে।

স্থানীয় কর্মকর্তা–কর্মচারীরা জানান, ব্যক্তিগতভাবে হাওলাত বাবদ তিনি অন্তত কয়েক লাখ টাকা নিয়েছেন। অনেকেই সামাজিক মান-সম্মানের ভয়ে বিষয়টি প্রকাশ করতে চাইছেন না।

জানা যায়, ২০২২ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুর্গাপুর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা থাকাকালেও একই ধরনের অর্থ কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ছিলেন মোজাম্মেল হক। তখনও শাস্তি না দিয়ে কেবল তিরস্কার করে তাকে মোহনগঞ্জ উপজেলায় বদলি করা হয়েছিল।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিচারকের বাসায় ‘টাকার বান্ডিল পাঠালেন’ পিপি

বর্ষায় কোটি কোটি টাকার পাথর নেমে আসে সীমান্তের ওপার থেকে

গ্রাহকের ৪০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সমিতির পরিচালকদের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফের হাতে আটক পাঁচ নারীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আর একটি পাথরও যদি সরানো হয়, জীবন অতিষ্ঠ করে দেব: সিলেটের ডিসি

প্রাক্তন স্ত্রীর বাড়ি থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

প্রমাণ ছাড়া দুদক প্রতিবেদন করলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে: জামায়াত 

বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বাড়িতে ঢুকে কিশোরীকে কুপিয়ে জখম, যুবক পলাতক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng