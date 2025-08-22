সাড়ে ৫ কোটি মার্কিন ভিসাধারীর রেকর্ড খতিয়ে দেখার ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

যুক্তরাষ্ট্রে ভিসাধারী প্রায় ৫ কোটি ৫০ লাখ বিদেশির রেকর্ড নতুন করে যাচাই করার ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। এ প্রক্রিয়ার ফলে বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও অনেক বিদেশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের মুখে পড়তে পারেন।
একই সঙ্গে দেশটিতে বাণিজ্যিক ট্রাকচালকদের জন্য ভিসা প্রদান তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) আল জাজিরার প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, ভিসাধারীরা ভিসার শর্ত লঙ্ঘন করছেন কি না, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত কি না, জননিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছেন কি না অথবা সন্ত্রাসবাদে সংশ্লিষ্টতা আছে কি না— এসব বিষয় যাচাই করা হচ্ছে। এর ভিত্তিতেই ভিসা বাতিল এবং বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানান, অবিলম্বে বিদেশি বাণিজ্যিক ট্রাকচালকদের কর্মভিসা প্রদান বন্ধ করা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লিখেছেন, বিদেশি ট্রাকচালকরা 'আমেরিকানদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে এবং স্থানীয় ট্রাকচালকদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত করছে।'
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ব্যাখ্যা করে, সব ভিসাধারীই 'নিরবচ্ছিন্ন যাচাই-বাছাইয়ের আওতায় থাকেন।' নতুন কোনো তথ্য পাওয়া গেলে সেটিই ভিসাধারীর অযোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে।
ট্রাম্প প্রশাসন জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অভিবাসনবিরোধী কড়া অভিযান শুরু করেছে। এর আওতায় শুধু অবৈধ অভিবাসীরা নয়, বৈধ ভিসাধারীরাও গ্রেপ্তার হচ্ছেন। শুরুতে প্রশাসন জানিয়েছিল কেবল বিপজ্জনক অপরাধীদের লক্ষ্য করা হবে। কিন্তু বাস্তবে প্রতিদিন হাজারো মানুষকে আটক করা হচ্ছে। নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরেই প্রায় ৪ লাখ মানুষকে বহিষ্কার করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র সরকার।
এরই মধ্যে রেস্তোরাঁ, নির্মাণ সাইট, খামার থেকে শুরু করে আদালত প্রাঙ্গণেও নজিরবিহীন অভিযান চালানো হচ্ছে। এমনকি যারা বৈধ মর্যাদা পাওয়ার জন্য দেওয়ানি শুনানিতে হাজির হচ্ছেন, তাদেরও আটক করছে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ।
এছাড়া মানবিক প্যারোল এবং অস্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদার মতো দীর্ঘদিনের কর্মসূচিগুলোও সীমিত করার উদ্যোগ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে আগে দুর্যোগপূর্ণ দেশ থেকে আসা লাখো মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস ও কাজের সুযোগ পেয়েছিলেন।
শিক্ষার্থীরাও এ অভিযানের বাইরে নন। চলতি সপ্তাহে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, এ বছর এখন পর্যন্ত ৬ হাজার শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে। অভিযোগ আনা হয়েছে, তারা আইন ভেঙেছেন বা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেছেন। তবে নথিভুক্ত অনেক ঘটনায় দেখা গেছে, কেবল ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বা মতামতমূলক লেখা প্রকাশ করার কারণেই তাদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে। অথচ এসব কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী সুরক্ষিত বাকস্বাধীনতার আওতায় পড়ে। এমনকি এমন অনেক শিক্ষার্থীও ভিসা হারিয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের সক্রিয়তার অভিযোগই নেই।