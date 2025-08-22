গোপালগঞ্জে সাংবাদিক ডেকে আওয়ামী লীগ ছাড়লেন ৮ নেতা

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে সংবাদ সম্মেলন করে আওয়ামী লীগের আট নেতা একযোগে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার ননীক্ষীর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তারা। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ননীক্ষীর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মনজ মৌলিক।
পদত্যাগকারী নেতারা হলেন মুকসুদপুর উপজেলার ননীক্ষির ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মনজ মৌলিক, কাজী মিজানুর রহমান, সহপ্রচার সম্পাদক রাসেল শেখ, সদস্য স্বপন শেখ, একই ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. নুর আলম মিয়া, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুবল রায়, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক আক্কাচ চোকদার, ননীক্ষির ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক জলিল কাজী।
মনজ মৌলিক বলেন, ‘আমরা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আওয়ামী লীগের সব পদ ছাড়ছি। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় সবসময় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব। দল বা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে ভবিষ্যতেও দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাব। আজ থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না।’