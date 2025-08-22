সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গোপালগঞ্জে সাংবাদিক ডেকে আওয়ামী লীগ ছাড়লেন ৮ নেতা

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৩

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে সংবাদ সম্মেলন করে আওয়ামী লীগের আট নেতা একযোগে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার ননীক্ষীর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তারা। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ননীক্ষীর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মনজ মৌলিক।

পদত্যাগকারী নেতারা হলেন মুকসুদপুর উপজেলার ননীক্ষির ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মনজ মৌলিক, কাজী মিজানুর রহমান, সহপ্রচার সম্পাদক রাসেল শেখ, সদস্য স্বপন শেখ, একই ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. নুর আলম মিয়া, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুবল রায়, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক আক্কাচ চোকদার, ননীক্ষির ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক জলিল কাজী।

মনজ মৌলিক বলেন, ‘আমরা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আওয়ামী লীগের সব পদ ছাড়ছি। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় সবসময় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব। দল বা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে ভবিষ্যতেও দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাব। আজ থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না।’

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

আওয়ামী লীগ গোপালগঞ্জ পদত্যাগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আক্কেলপুরে হত্যা মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

প্রশাসনের পকেটে ৮০ কোটি, পাথর লুটে বিএনপি-জামায়াত-আওয়ামী লীগ ‘ভাই ভাই’

‘প্রধান সমন্বয়কারী অযোগ্য’, ১৫ এনসিপি নেতার একযোগে পদত্যাগ

আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এবার ‘প্রেস ক্লাবের’ সাইনবোর্ড

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘চেয়ার ছাড়তে’ চেয়ারম্যানকে বিএনপি নেতার আল্টিমেটাম, ইউনিয়ন পরিষদে তালা

‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’: ওয়্যারলেসে গোপন বার্তা ফাঁসকারীকে খুঁজছে সিএমপি

স্ত্রীকে তালাকের পর সন্তানকে নিয়ে দুধ দিয়ে গোসল স্বামীর

আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ‘জিতবে এবার নৌকা’, হামলায় আহত ৩

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng