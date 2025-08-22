সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় ছাত্রদলের বহিষ্কৃত ২ নেতাসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১০:১০

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় এক নারীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের ঘটনায় ছাত্রদলের বহিষ্কৃত দুই নেতাসহ চারজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে তদন্তকারী কর্মকর্তা ও পুলিশ পরিদর্শক আবু সাঈদ চার্জশিট জমা দেন।

অভিযুক্তরা হলেন ঝিকরগাছার পটুয়াপাড়ার শরিফুল ইসলামের ছেলে ও গদখালী ইউনিয়ন ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক আল মামুন হোসেন বাপ্পী, একই গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে ও বহিষ্কৃত দপ্তর সম্পাদক ইয়াসিন আরাফাত, জাকির হোসেনের ছেলে জাবেদ হোসেন এবং উজ্জল হোসেনের ছেলে আমিনুর রহমান। চারজনই বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন।

ঝিকরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর মোহাম্মদ গাজী জানান, ‘তদন্ত শেষে আটক আসামিদের দেওয়া তথ্য ও সাক্ষীদের বিবরণ যাচাই করে চারজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে।’

মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, চলতি বছরের ১৫ মার্চ দুপুরে ভুক্তভোগী নারী তার শিশুসন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বেনাপোল থেকে মনিরামপুরের উদ্দেশে যাত্রা করছিলেন। পথে গদখালী বাজারে তিনি ইয়াসিন আরাফাতের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে জাবেদ হোসেনের মোটরসাইকেলে উঠে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে বের হন। এরপর অপর তিনজন আসামি একটি মোটরসাইকেলে তাদের পিছু নেন এবং ওই নারীকেও একটি বাগানে নিয়ে গিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেন।

পরবর্তীতে অসুস্থ হয়ে পড়া নারী ও তার শিশুকে ফেলে রেখে আসামিরা চলে যায়। কিছুটা সুস্থ হয়ে ভুক্তভোগী নারী ৯৯৯-এ ফোন করলে ঝিকরগাছা থানার তখনকার ওসি বাবলুর রহমান খান ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করেন। পুলিশ মোবাইল ট্র্যাকিং করে সন্ধ্যায় চারজনকে আটক করে।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

ধর্ষণ যশোর সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চাঁদাবাজি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

গ্রাহকের ৪০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সমিতির পরিচালকদের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

আর একটি পাথরও যদি সরানো হয়, জীবন অতিষ্ঠ করে দেব: সিলেটের ডিসি

প্রাক্তন স্ত্রীর বাড়ি থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রমাণ ছাড়া দুদক প্রতিবেদন করলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে: জামায়াত 

চান্দিনায় দুই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগে বিক্ষোভ

যশোরে ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্রের ৫ সদস্য গ্রেপ্তার

দ্বিতীয় দিনের অভিযানে ভাঙা হলো নসরুল হামিদের বাগানবাড়ির সীমানাপ্রাচীর

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng