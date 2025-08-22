সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির প্রথম ভর্তি পরীক্ষা আজ

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১০:৫১

রাজধানীর সাত সরকারি কলেজকে একত্রিত করে গঠিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি (ডিসিইউ) আজ (২২ আগস্ট) প্রথমবারের মতো ভর্তি পরীক্ষা শুরু করেছে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় সাড়ে ১১ হাজার শিক্ষার্থী চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মোট আসন সংখ্যা ১১ হাজার ১৫০টি। ভর্তি পরীক্ষা তিনটি ইউনিটে নেওয়া হবে—কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষা। আগের আবেদন, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজে করা হয়েছিল, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিসিইউতে গ্রহণযোগ্য হবে।

পরীক্ষার সময়সূচি

  • কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট: ২২ আগস্ট, বিকেল ৩টা–৪টা
  • বিজ্ঞান ইউনিট: ২৩ আগস্ট, সকাল ১১টা–১২টা
  • ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট: ২৩ আগস্ট, বিকেল ৩টা–৪টা

পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে। প্রবেশপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

পরীক্ষার কাঠামো ও পাশ নম্বর

  • এমসিকিউ পদ্ধতিতে মোট ১০০ নম্বর
  • কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে: বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান
  • বিজ্ঞান ইউনিটে: পদার্থ, রসায়ন ও অন্যান্য বিষয়
  • ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটে: ১০০ নম্বরের এমসিকিউ
  • পাশ নম্বর: ৪০ (বাংলা বা ইংরেজিতে অন্তত ১০ নম্বর থাকতে হবে)

মেধাক্রম ও ভর্তি প্রক্রিয়া
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল, এসএসসি ও এইচএসসি নম্বর মিলিয়ে মোট ১২০ নম্বরে মেধাক্রম তৈরি করা হবে। বিষয় বরাদ্দ হবে ২০ অক্টোবর, ভর্তি শেষ হবে ২৫ অক্টোবর এবং ক্লাস শুরু হবে ৩০ অক্টোবর।

বিশেষ বিধান
ঢাকা কলেজে কেবল ছাত্র এবং ইডেন ও বদরুন্নেসা কলেজে কেবল ছাত্রী ভর্তি হবে। অন্য চার কলেজে উভয় লিঙ্গের শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান, উপজাতি, প্রতিবন্ধী, হরিজন-দলিত, ক্রীড়াবিদ ও হিজড়া কোটার শিক্ষার্থীদেরও ন্যূনতম পাস নম্বর থাকতে হবে।

ডিসিইউর অন্তর্বর্তী প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ কে এম ইলিয়াস বলেন, ‘ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ডিসিইউর যাত্রা শুরু হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা প্রথম দিন থেকেই একটি সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা পাবেন।’

