মার্কিন বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শরিফুল

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শরিফুল এম খান মার্কিন সামরিক বাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এই অর্জন মার্কিন সামরিক ইতিহাসে প্রথম কোনো বাংলাদেশি-আমেরিকান হিসেবে এই উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
শফিকুল খানের এই পদোন্নতি বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এক বিরাট সম্মানের বিষয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে নতুন করে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে।
মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৫৫ জন সামরিক কর্মকর্তাকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত করার অনুমোদন দিয়েছেন, যার মধ্যে শরিফুল এম খানও রয়েছেন। সম্প্রতি পেন্টাগনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাকে এবং অন্যান্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।
সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত এম. ওসমান সিদ্দিক তার এক্স হ্যান্ডলে (পূর্বে টুইটার) এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা জানিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, মার্কিন বিমানবাহিনীর ভাইস চিফ জেনারেল শন ব্র্যাটোন স্বয়ং শরিফুল খানকে শপথবাক্য পাঠ করান। বর্তমানে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরিফুল খান 'গোল্ডেন ডোম ফর আমেরিকার' স্টাফ ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
