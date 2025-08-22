সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মার্কিন বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শরিফুল

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৩
বামে শরিফুল এম খান। ছবি: এক্স

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শরিফুল এম খান মার্কিন সামরিক বাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এই অর্জন মার্কিন সামরিক ইতিহাসে প্রথম কোনো বাংলাদেশি-আমেরিকান হিসেবে এই উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

শফিকুল খানের এই পদোন্নতি বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এক বিরাট সম্মানের বিষয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে নতুন করে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৫৫ জন সামরিক কর্মকর্তাকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত করার অনুমোদন দিয়েছেন, যার মধ্যে শরিফুল এম খানও রয়েছেন। সম্প্রতি পেন্টাগনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাকে এবং অন্যান্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত এম. ওসমান সিদ্দিক তার এক্স হ্যান্ডলে (পূর্বে টুইটার) এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা জানিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, মার্কিন বিমানবাহিনীর ভাইস চিফ জেনারেল শন ব্র্যাটোন স্বয়ং শরিফুল খানকে শপথবাক্য পাঠ করান। বর্তমানে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরিফুল খান 'গোল্ডেন ডোম ফর আমেরিকার' স্টাফ ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">At the Pentagon yesterday I had the pleasure and honor of attending the promotion ceremony of Colonel Shariful Khan to Brigadier General.<br>The oath of office was conducted by General Shawn Bratton, Vice Chief of Space Operations, United States Space Force.<br>Brigadier General Khan… <a href="https://t.co/70fq48oWUS">pic.twitter.com/70fq48oWUS</a></p>&mdash; Ambassador M. Osman Siddique (@osmanmsiddique) <a href="https://twitter.com/osmanmsiddique/status/1958316747578098138?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় বিশ্ব সংবাদ প্রবাস নৌবাহিনী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তফসিল ঘোষণার আগে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার ঘোষণা ফ্রান্স এনসিপি'র

বিমানবন্দর থেকে ফের ৯৮ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠালো মালয়েশিয়া

৮ম টরন্টো মাল্টিকালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের প্রস্তুতি

পশ্চিমবঙ্গে ‘মৈত্রী সম্মাননা’ পেলেন প্রেসসচিব তারিক চয়ন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নিউইয়র্কে বিএনপি-যুবলীগের মধ্যে হাতাহাতি, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া

জুলাই বিপ্লব স্মরণে ‘রেমিট্যান্স যোদ্ধা দিবস’ পালন করেছে আমিরাতের বাংলাদেশ কনস্যুলেট

টরন্টোতে শেষ হলো জমজমাট টিডি ফেস্টিভ্যাল অফ সাউথ এশিয়া

আমিরাতে বাংলাদেশিদের ‘লাইফটাইম গোল্ডেন ভিসা’ দেওয়ার খবরটি গুজব

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng