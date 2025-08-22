সেকশন

এক ভারতীয়র কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাকচালকদের ভিসা স্থগিত

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১২:০৬
ট্রাকচালক হারজিন্দর সিং। ছবি: দ্য ডেইলি জার্গন

ফ্লোরিডার একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার জেরে যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে বাণিজ্যিক ট্রাকচালকদের জন্য কর্মী ভিসা স্থগিত করেছে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এক্স হ্যান্ডলে দেওয়া এক ঘোষণায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

রুবিও লিখেছেন, 'আমেরিকার সড়কে বিদেশি চালকদের সংখ্যা বাড়ছে, যা একদিকে স্থানীয় আমেরিকান ট্রাকচালকদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত করছে, অন্যদিকে আমেরিকানদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।'

এই সিদ্ধান্ত আসে ফ্লোরিডার একটি মহাসড়কে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার পর। সেখানে বেআইনিভাবে ইউটার্ন নেওয়ার সময় ট্রাকচালক হারজিন্দর সিং তিনজনকে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। ফেডারেল কর্মকর্তাদের দাবি, ভারতের নাগরিক সিং অবৈধভাবে মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। দুর্ঘটনার পর ইংরেজি ভাষার একটি পরীক্ষায়ও তিনি অকৃতকার্য হন।

ঘটনার পর থেকেই বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির নিয়ন্ত্রণে থাকা ফ্লোরিডার কর্মকর্তারা বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দেন। এমনকি ফ্লোরিডার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যক্তিগতভাবে অভিবাসন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে হারজিন্দর সিংয়ের প্রত্যর্পণ নিশ্চিত করতে ক্যালিফোর্নিয়ায় যান।

বিতর্ক আরও তীব্র হয় কারণ হারজিন্দর সিং অভিযোগ অনুযায়ী ‘অবৈধভাবে’ বাণিজ্যিক লাইসেন্স পেয়েছিলেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করতেন, যে অঙ্গরাজ্য ডেমোক্রেটিক পার্টির নিয়ন্ত্রণে এবং ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসনবিরোধী নীতির প্রকাশ্য বিরোধী। এ কারণে ট্রাম্প প্রশাসন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজমকে দায়ী করে অভিযোগ তোলে যে, তার প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে সিংকে লাইসেন্স দিয়েছে। তবে জবাবে নিউজমের কার্যালয় জানায়, ট্রাম্প প্রশাসনের আমলেই সিং কাজের অনুমতি পেয়েছিলেন এবং ক্যালিফোর্নিয়া প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে।

উল্লেখ্য, দুর্ঘটনার আগেও রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা বিদেশি ট্রাকচালকদের বিষয়ে নেতিবাচক অবস্থান প্রকাশ করে আসছিলেন। তাদের দাবি, অভিবাসী চালকেরা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াচ্ছেন এবং স্থানীয় শ্রমিকদের কর্মসংস্থান দখল করছেন। যদিও এ অভিযোগ প্রমাণ করার মতো সরাসরি কোনো পরিসংখ্যান তারা দিতে পারেননি।

গত জুনে পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি নতুন নির্দেশিকা জারি করেন। সেখানে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক ট্রাকচালক হিসেবে কাজ করতে হলে ইংরেজি ভাষায় কথা বলার সক্ষমতা থাকতে হবে। লাইসেন্স পরীক্ষায় সড়ক চিহ্ন এবং মৌলিক বিষয়গুলোতে ইংরেজি দক্ষতা যাচাই করা হয়। তবে বারাক ওবামা প্রশাসন ২০১৬ সালে এ নিয়ম শিথিল করেছিল, যাতে ভাষা দক্ষতার অভাব থাকলেও লাইসেন্স পাওয়া যায়। শন ডাফি এসে সেই নিয়ম বাতিল করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল পরিসংখ্যান বলছে, ২০০০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে বিদেশি বংশোদ্ভূত ট্রাকচালকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় ৭ লাখ ২০ হাজারে। বর্তমানে এই শিল্পে তাদের প্রতিনিধিত্ব প্রায় ১৮ শতাংশ। ঐতিহাসিকভাবে এই খাতটি শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে শিল্পগোষ্ঠীর তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি বংশোদ্ভূত চালকদের অর্ধেকের বেশি লাতিন আমেরিকা থেকে এসেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত, পূর্ব ইউরোপ এবং বিশেষ করে ইউক্রেন থেকেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক চালক এ খাতে যুক্ত হয়েছেন।

