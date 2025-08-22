সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নৌ মহড়ায় লক্ষ্যবস্তু ধ্বংসে সফল ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৬
নৌ মহড়ায় ব্যবহৃত ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা। ছবি: মেহের নিউজ

ইরানের নৌবাহিনী সমুদ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে। দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ‘নাসির’ ও ‘গাদির’ এবং মাঝারি পাল্লার জাহাজ-বিধ্বংসী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ‘কাদের’ ব্যবহার করে এই নৌ মহড়ার পর্যায়ে লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করা হয়েছে।

মহড়ার ‘ইকতেদার ১৪০৪’ বা ‘সাসটেইনেবল পাওয়ার ১৪০৪’ সামরিক মহড়ার মূল ধাপে বিভিন্ন ধরনের নৌ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। ভূপৃষ্ঠ ও জাহাজ থেকে নিক্ষেপিত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো উত্তর ভারত মহাসাগর, ওমান সাগর এবং উপকূলীয় লক্ষ্যবস্তুকে সঠিকভাবে আঘাত করেছে।

মহড়ার সময় গাইডেড মিসাইল ক্রুজার ‘জেনেভেহ’ এবং ‘সাবালান’ ডেস্ট্রয়ার একসঙ্গে ‘নাসির’, ‘গাদির’ ও ‘কাদের’ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এর মধ্যে ‘কাদের’ হলো মাঝারি পাল্লার জাহাজ-বিধ্বংসী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, যা উচ্চ ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা এবং লক্ষ্যবস্তুতে সঠিক আঘাত হানার ক্ষমতাসম্পন্ন। এটি জাহাজ এবং উপকূলীয় লক্ষ্যবস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

অপরদিকে, ‘গাদির’ দীর্ঘ পাল্লার রাডার-এড়ানো জাহাজ-বিধ্বংসী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। এটি মূলত জাহাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুলভাবে আঘাত হানতে সক্ষম।

ইরানি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) থেকে দুই দিনব্যাপী মহড়ার অপারেশনাল পর্ব শুরু করে। এতে অংশ নেয় ভূপৃষ্ঠ, জাহাজ ও বিমান ইউনিট, উপকূলীয় ও সমুদ্র-ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনা এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ইউনিট। মহড়া দুই দিনব্যাপী চলবে এবং এর মাধ্যমে ইরানের সামরিক সক্ষমতা প্রদর্শিত হয়েছে।

সূত্র: মেহের নিউজ

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব সংবাদ ইসরায়েল ইরান ক্ষেপণাস্ত্র

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দেওয়াল টপকে ভারতের পার্লামেন্টে প্রবেশের চেষ্টা, অভিযুক্ত আটক

রাজপরিবারকে অপমানের মামলায় খালাস সাবেক থাই প্রধানমন্ত্রী

এক ভারতীয়র কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাকচালকদের ভিসা স্থগিত

চিলির অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ৪ শর্ত দিলেন পুতিন

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতদের ৮৩ শতাংশ বেসামরিক নাগরিক

কলম্বিয়ায় পুলিশের হেলিকপ্টার ও বিমানঘাঁটিতে হামলা, নিহত ১৪

সাড়ে ৫ কোটি মার্কিন ভিসাধারীর রেকর্ড খতিয়ে দেখার ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng