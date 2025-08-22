সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৩৮ বছরের কর্মজীবন শেষে প্রধান শিক্ষকের রাজকীয় বিদায় 

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৭
বিদায় বেলায় শিক্ষককে দেওয়া হয় রাজকীয় সংবর্ধনা। ছবি: ইত্তেফাক

চাকরি জীবন থেকে অবসর নিচ্ছেন প্রিয় শিক্ষক- এমন খবরে বিদ্যালয়ে ছুটে আসেন সাবেক শিক্ষার্থীরা। আশপাশের এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেও ছুটে আসেন শিক্ষকরা। তাকে বিদায় জানাতে স্কুলের গেটে ভিড় করেন এলাকাবাসী। সৃষ্টি হয় আবেগঘন মুহূর্ত।

বিদায় বেলায় সাবেক, বর্তমান শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের ভালোবাসায় এভাবেই সিক্ত হয়েছেন ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার ৩৮ নম্বর যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসা. তাছলিমা খাতুন।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে প্রধান শিক্ষকের অবসরগ্রহণ উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, সহকর্মী ও এলাকাবাসী।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘ ৩৮ বছর শিক্ষকতা শেষে অশ্রুসিক্ত ভালোবাসায় বিদায় নেন তাছলিমা খাতুন। এদিন তাকে সম্মাননা স্মারক, উপহার সামগ্রী ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে তাঁকে ফুলে সাজানো প্রাইভেট কারে করে বাড়িতে পৌঁছে দেন কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১৯৮৭ সালের ১ আগস্ট মোসা. তাছলিমা খাতুনের কর্মজীবন শুরু হয়। এরপর ২০০৫ সালের ২৪ এপ্রিল তিনি পদোন্নতি পেয়ে অদ্যাবধি প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিদায়ী অনুষ্ঠানে তাছলিমা খাতুন বলেন, বিদায় অনেক কষ্টের। তবে আমার কোমলমতি শিক্ষার্থী, সহকর্মী ও এলাকাবাসীদের এমন বিদায় সংবর্ধনা পেয়ে আমি সত্যিই মুগ্ধ। বিদ্যালয়ের যেকোনো প্রয়োজনে আমি পাশে থাকবো।

তাছলিমা খাতুনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নাসিমা খাতুন বলেন, ম্যাডামের শূন্যতা কখনই পূরণ হবার নয়। তাকে আমরা আমাদের চাকরি জীবনের শুরু থেকেই দেখেছি তিনি কখনোই সময়ের অপব্যবহার করতেন না। যথাসময়ে আসতেন এবং যথাসময়ে চলে যেতেন। তার নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা থেকে আমরা সহকারী শিক্ষকরা অনেক কিছু শিখেছি।

বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মহেশপুর উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার গোলাম রসুল রতন, ইসতিয়াক আহমেদ, উপজেলা শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি মাসুদুর রহমান খান, জিয়াউর রহমান, মো. শাহজালাল, জান মোহাম্মদ, মোসলেম উদ্দিন, আমিনুল ইসলাম লিটন ও লায়লা আফরোজ, যাদবপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুরুল আলম, প্রভাষক রকিবুল আলম, কওমী মাদ্রাসার প্রধান মাওলানা কামরুজ্জামান, ডি.পি.জি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম শাওন, কৃষ্ণপুর দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক জহর আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিয়নের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহমদ আলী, আব্দুল মোত্তালেব জোয়ার্দার, রবিউল হোসেন, বিল্লাল হোসেন, রিজাউল হোসেন, বাবলুর রহমান, মহিদুল ইসলাম, জে.এম তাজনুর রহমান, সামাউল ইসলাম সেমাই, মো. জাফর ইকবাল, মো: বিল্লাল হোসেন, শরীফ মাহমুদ, ইমন খান, রিফাত হোসেনসহ অনেকে।

এ ছাড়া যাদবপুর ইউনিয়নের ১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষকবৃন্দ, প্রগতি বিদ্যা নিকেতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

শিক্ষক ঝিনাইদহ

