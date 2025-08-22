রাশিয়ার পক্ষে লড়াই করা উত্তর কোরীয় সেনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিম

ইউক্রেনে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করা উত্তর কোরিয়ার সেনাদের বীরত্বের প্রশংসা করেছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কেসিএনএ-এর বরাতে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে।
সেনাদের পদক প্রদান অনুষ্ঠানে কিম বলেন, বিদেশের মাটিতে তাদের যুদ্ধ কার্যক্রম উত্তর কোরিয়ার সামরিক শক্তির প্রমাণ। তিনি বিশেষ করে কুরস্ক পুনর্দখলের লড়াইয়ে তাদের বীরত্বপূর্ণ মানসিকতার প্রশংসা করেন।
কেসিএনএ আরও জানিয়েছে যে, কিম বিদেশি অভিযানে নিহত সেনাদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যেসব সেনা দেশে ফিরেছেন, তাদের জন্য গানের অনুষ্ঠান ও ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে নিহত সেনাদের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বৃহস্পতিবার কেসিএনএ জানায়, কিম বিদেশি অভিযানে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ইউক্রেনে নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
দক্ষিণ কোরিয়ার আইনপ্রণেতারা চলতি বছরের এপ্রিলে জানিয়েছিলেন যে, গোয়েন্দা তথ্যানুসারে প্রায় ১৫ হাজার উত্তর কোরীয় সেনা রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৬০০ জন নিহত হয়েছেন।