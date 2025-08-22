সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সরকারি স্কুলে চুরির অভিযোগ

কর্মচারীকে সন্ধ্যায় পুলিশে দিলেন প্রধান শিক্ষক, সকালে হাজতে মিললো মরদেহ

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৮
নিহত দুর্জয় চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের চকরিয়া থানা হাজতের ভেতর থেকে দুর্জয় চৌধুরী নামে এক তরুণের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, সবার অজান্তে হাজতের মধ্যেই তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। নিহত দুর্জয় চকরিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ছিলেন।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে চকরিয়া থানা হাজত থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ সময় হাজতের গ্রিলের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল তার মরদেহ।

নিহত দুর্জয়ের পরিবার ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চকরিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অফিস সহকারী পদে নিয়োজিত ছিলেন দুর্জয়। ওই স্কুল থেকে দুই লাখ ৮৩ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেন চকরিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাবেয়া খানম। পরে স্কুল সভাপতি ও চকরিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রূপায়ন দেব অভিযুক্ত দুর্জয় চৌধুরীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এ ঘটনার পর তাকে থানা হেফাজতে রাখা হয়।

সবশেষ শুক্রবার সকালে হাজতের গ্রিল থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ সময় পরনের শার্টটি তার গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে দাবি করছে পুলিশ।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) রূপায়ন দেব বলেন, তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ ছিল। তাই থানায় বলেছিলাম এ বিষয়ে যেন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

অন্যদিকে প্রধান শিক্ষক রাবেয়া খানমকে একাধিকবার ফোন করেও তার সাড়া পাওয়া যায়নি।

চকরিয়া থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যায় চুরির অভিযোগসহ দুর্জয়কে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন প্রধান শিক্ষক রাবেয়া খানম। এরপর তাকে হাজতে রাখা হয়েছিল। পরে রাতে এএসপি সার্কেলসহ আমরা অভিযানে ছিলাম। শুকবার সকালে থানা হাজত থেকে দুর্জয়ের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

