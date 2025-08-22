২৫ আগস্টের মধ্যে ব্যালট বাক্সের হিসাব চাইল ইসি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মাঠ কর্মকর্তাদের ব্যালট বাক্সের হালনাগাদ হিসাব পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ২৫ আগস্টের মধ্যে এ হিসাব নির্বাচন পরিচালনা-১ অধিশাখায় জমা দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের গোডাউনগুলো খালি করে নির্বাচনী সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত রাখার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।
ইসি সচিব মো. আখতার হামিদ স্বাক্ষরিত চিঠিতে সব আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাকে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়, গোডাউনের জায়গা ফাঁকা রাখতে মালামাল স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ চেয়ে চাহিদা পাঠাতে হবে। কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে উপকরণ ক্রয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে চায় ইসি।
এ ছাড়া ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে শিক্ষাপাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর সংযোজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য গল্প, সংলাপ, প্রবন্ধ, নাটিকা, কবিতা ও ছড়া জাতীয় লেখনী জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে পাঠানোর নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।