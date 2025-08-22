মার্কিন সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শরিফুল খান

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা শরিফুল এম খানকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। তিনি গত ২০ আগস্ট নতুন পদ গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে।
গত জুনে মেজর জেনারেল এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতির জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোনীত কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন শরিফুল খান।
মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ১৫ জন সামরিক কর্মকর্তাকে মেজর জেনারেল পদে এবং ৫৫ জন সামরিক কর্মকর্তাকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতির জন্য মনোনীত করেছেন ট্রাম্প।
মার্কিন বিমান বাহিনীর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরিফুল খান পেন্টাগনে গুরুত্বপূর্ণ 'গোল্ডেন ডোম ফর আমেরিকা'র স্টাফ ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
এই ভূমিকায় তিনি 'গোল্ডেন ডোম'- সংশ্লিষ্ট সব উদ্যোগের জন্য কৌশল, নীতি, পরিকল্পনা, অবস্থান এবং ক্রস-ফাংশনাল বিষয়গুলো সমন্বয় করেন।
জানা গেছে, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে দেশকে বাঁচাতে আয়রন ডোমের চেয়ে শক্তিশালী সর্বাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলছে যুক্তরাষ্ট্র। কোনো আক্রমণই যেন আমেরিকার মাটিতে আছড়ে না পড়ে, সেটি মাথায় রেখে 'গোল্ডেন ডোম' বানানো হচ্ছে। গত ২০ মে এই 'গোল্ডেন ডোম' ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কাজ এগিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিরই বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়েছে শরিফুল খানের ওপর।
মার্কিন বিমান বাহিনীর তথ্য অনুসারে, শরিফুল ১৯৯৭ সালে ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্স একাডেমি থেকে কমিশন অর্জন করেন। তিনি স্পেস কন্ট্রোল, স্পেস সিস্টেম, লঞ্চ এবং ন্যাশনাল রিকনেসান্স অফিসের সঙ্গে স্যাটেলাইট অপারেটর হিসেবে অপারেশনাল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।
২০০১ সালে তিনি কুয়েতের আলী আল সালেম এয়ার বেসে নিযুক্ত হন এবং ২০০৭ সালে তাকে আবার সেখানে পাঠানো হয়। তিনি 'অপারেশন সাইলেন্ট সেন্ট্রি'র জন্য ডিপ্লয়মেন্ট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।