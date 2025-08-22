ডাকসুতে জিতে আসলে কি কি কাজ করবেন, জানালেন সাদিক কায়েম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বিজয়ী হলে কি কি কাজ করবেন সেসব জানিয়েছেন ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’এর ভিপি প্রার্থী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের সাবেক সভাপতি আবু সাদিক কায়েম।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) জুমার নামাজের পর ঢাবির মধুর ক্যান্টিনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব জানান।
সাদিক কায়েম বলেছেন, ডাকসুর কাজ নেতা তৈরি করা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের স্বার্থ হাসিল করা। শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করা। সেই জায়গা থেকে আমরা আমাদের প্যানেলে সম্পাদকীয় পদগুলোতে স্পেশালাইজেশন আনার চেষ্টা করেছি।
আবাসন সংকট নিরসনে তার পরকিল্পনা জানিয়ে সাদিক কায়েম বলেন, ১০৪ বছর পেরিয়ে গেলেও শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট এখনো রয়ে গেছে। অনেক শিক্ষার্থী গ্রাম থেকে বড় স্বপ্ন নিয়ে ঢাবিতে এসে আবাসন সমস্যার কারণে হতাশায় ভোগেন। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, নির্বাচিত হলে আবাসন সংকটসহ শিক্ষার্থীদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কাজ করবেন।
তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের এখনো খাবার নিয়ে চিন্তা করতে হয়। অথচ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের এ ধরনের দুশ্চিন্তা নেই। আমরা এ সমস্যা নিরসনে কাজ করবো। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা চিকিৎসার অভাবে ভোগে, এ বিষয়েও পদক্ষেপ নেবো।
রেজিস্ট্রার ভবনে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সেখানকার কাজ এখনো মান্ধাতার আমলের মতো চলে। শিক্ষার্থীদের এক কাজের জন্য বারবার দৌড়াতে হয়। তিনি শিক্ষার্থীদের পার্ট-টাইম চাকরির সুযোগ, আধুনিক লাইব্রেরি ব্যবস্থা, মসজিদের আধুনিকায়ন, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসনের প্রসারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক সমস্যার সমাধানে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
এ সময় ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ থেকে ডাকসু নির্বাচন বিস্তারিত ইশতেহার শিগগিরই প্রকাশ করা হবে বলে জানান তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে ঢাবি শিবিরের সভাপতি এসএম ফরহাদসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।