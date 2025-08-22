সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভারতের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৫
ছবি: সংগৃহীত

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী দল।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) ভুটানের থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমার্ধেই এক গোলে পিছিয়ে পড়ে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। দ্বিতীয়ার্ধে আরেকটি গোল হজম করে ম্যাচ শেষ করে দুই গোলের ব্যবধানে।

১৪তম মিনিটে ভারতের পার্ল ফার্নান্দেসের গোলে এগিয়ে যায় প্রতিপক্ষ। মাঝমাঠ থেকে বল কাড়ার পর বাংলাদেশের ডিফেন্স ভেদ করে দেওয়া পাস থেকে পাওয়া শটে গোল করেন তিনি। বাংলাদেশের গোলরক্ষক ইয়ারজান বেগম চেষ্টা করেও শটটি ঠেকাতে পারেননি।

প্রথমার্ধে কয়েকটি ভালো সুযোগ তৈরি করলেও গোলের দেখা পায়নি বাংলাদেশ। কর্নার থেকে আলপি আক্তারের একটি হেড লক্ষ্যে ছিল না। দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের আক্রমণও অব্যাহত থাকে। ৭৬ মিনিটে কর্নার থেকে নিখুঁত ভলিতে দ্বিতীয় গোলটি করেন বনিপিলা শুলাই।

এই হারে টানা পাঁচ ম্যাচের জয়ের ধারা থেমে গেল বাংলাদেশের। সর্বশেষ তারা হেরেছিল ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।

গত আসরে ভারতকে দুইবার হারিয়েছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ে—গ্রুপ পর্বে ৩-১ ও ফাইনালে টাইব্রেকারে। তবে এবার ভারতের দাপটই দেখা গেল মাঠে।

এ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ তাদের প্রথম ম্যাচে ভুটানকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল। অন্যদিকে ভারত প্রথম ম্যাচে নেপালকে উড়িয়ে দেয় ৭-০ গোলে। দুই ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে এখন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে ভারত।

বাংলাদেশের সামনে এখন বাকি রয়েছে তিনটি ম্যাচ—২৪ ও ২৭ আগস্ট নেপালের বিপক্ষে, ২৯ আগস্ট ফের ভুটান এবং ৩১ আগস্ট ফের ভারতের বিপক্ষে।

চার দেশের এই টুর্নামেন্টে খেলা হচ্ছে ডাবল লিগ পদ্ধতিতে। পয়েন্ট সমান হলে প্রথমে দেখা হবে মুখোমুখি ফল, এরপর গোল পার্থক্য।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

নারী ফুটবল দল

