সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাজশাহীতে প্রচারণার সময় আওয়ামী লীগের দুই কর্মী আটক

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫২

রাজশাহীর তানোর উপজেলায় দেয়াল লিখন ও রাজনৈতিক প্রচারণাকালে আওয়ামী লীগের দুই কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে উপজেলার কলমা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে এ ঘটনা ঘটে।

আটককৃতরা হলেন: গোলাম রাব্বানী (৩৪), পিতা সুকচাঁদ ; মোসলেম উদ্দিন (৩২), পিতা আব্দুর জব্বার

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে দেয়াল লিখন ও প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তারা। এ সময় তানোর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মোতালেব হোসেন ও স্থানীয় কয়েকজন এলাকাবাসী তাদের আটক করে পুলিশে খবর দেন। পরে তানোর থানা পুলিশ এসে তাদের হেফাজতে নেয়।

প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছে, আটককৃতরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচারণা চালাতেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরোধিতায় বিভিন্ন পোস্ট করতেন। তাদের বিরুদ্ধে এখনো কোনো লিখিত মামলা না হলেও তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

তানোর থানার এক কর্মকর্তা বলেন, আটক দুইজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

রাজশাহী সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পরিকল্পিতভাবে ‘মব’ সৃষ্টি করে তিন কিশোরকে পিটুনি, একজনের মৃত্যু

জামিনে মুক্ত আলোচিত ব্লগার ফারাবী

সড়কের পাশে পড়ে ছিল অজ্ঞাত যুবকের মরদেহ

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ট্রলার ডুবে নিখোঁজ ৫, উদ্ধার ১৫

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দাম কম থাকায় হিমাগারের আলু নিতে আগ্রহ নেই, বাড়ছে লোকসানের বোঝা

সুনামগঞ্জে এনএসআই সদস্য পরিচয়ে বিয়ে, যুবক গ্রেপ্তার

হাতিয়ায় চোর সন্দেহে পিডিবির দুই কর্মীকে পিটুনি, একজনের মৃত্যু

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিত্যক্ত কোয়ার্টার যেন মাদকসেবীদের নিরাপদ স্থান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng