রাজশাহীতে প্রচারণার সময় আওয়ামী লীগের দুই কর্মী আটক

রাজশাহীর তানোর উপজেলায় দেয়াল লিখন ও রাজনৈতিক প্রচারণাকালে আওয়ামী লীগের দুই কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে উপজেলার কলমা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে এ ঘটনা ঘটে।
আটককৃতরা হলেন: গোলাম রাব্বানী (৩৪), পিতা সুকচাঁদ ; মোসলেম উদ্দিন (৩২), পিতা আব্দুর জব্বার
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে দেয়াল লিখন ও প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তারা। এ সময় তানোর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মোতালেব হোসেন ও স্থানীয় কয়েকজন এলাকাবাসী তাদের আটক করে পুলিশে খবর দেন। পরে তানোর থানা পুলিশ এসে তাদের হেফাজতে নেয়।
প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছে, আটককৃতরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচারণা চালাতেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরোধিতায় বিভিন্ন পোস্ট করতেন। তাদের বিরুদ্ধে এখনো কোনো লিখিত মামলা না হলেও তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
তানোর থানার এক কর্মকর্তা বলেন, আটক দুইজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।