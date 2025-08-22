সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বছরের আর্থিক বিবরণ-হিসাব নিরীক্ষায় ঢাকা ওয়াসার কমিটি গঠন

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৩
ঢাকা ওয়াসা ভবন। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা ওয়াসার অর্থ বছরের সমাপ্তি পরবর্তী আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন ও হিসেব নিরীক্ষার জন্য ৪ সদস্যের কমিটি গঠন করে দিয়েছে ঢাকা ওয়াসা। 

শুক্রবার (২২ আগস্ট) ঢাকা ওয়াসা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে ঢাকা ওয়াসার সচিব মশিউর রহমান এই কমিটির অনুমোদন দিয়ে একটি অফিস আদেশ জারি করেছেন।

সচিব মশিউর রহমান জানান, এই কমিটি ঢাকা ওয়াসার আয়ব্যয়, মূসক- আয়কর, স্থায়ী ও চলতি সম্পদ, মালিকানাস্বত্ব, দীর্ঘ এবং চলতি মেয়াদি দায় সংক্রান্ত লেজারভিত্তিক শিডিউল তৈরি করবে। পাশাপাশি সার্বিক আর্থিক বিবরণী তৈরি করতে হবে।

ঢাকা ওয়াসা সূত্রে জানা গেছে, এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে ঢাকা ওয়াসার উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালককে (অর্থ) পাশাপাশি সদস্য সচিব করা হয়েছে ঢাকা ওয়াসার প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে।

কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন, ঢাকা ওয়াসার উপ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং অর্থ কর্মকর্তা বা সমপর্যায়ের কর্মকর্তা।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

ঢাকা ওয়াসা

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

