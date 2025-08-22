সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চীনে নির্মাণাধীন সেতুর তার ছিঁড়ে ১০ জন নিহত, নিখোঁজ ৪

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪০
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি সেতুর তার ছিঁড়ে কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) এ দুর্ঘটনায় আরও ৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম।

রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সিসিটিভি প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, সেতুর একটি অংশের তার ছিঁড়ে হঠাৎ করে নদীর পানিতে ডুবে যাচ্ছে।

চায়না ডেইলি জানিয়েছে, কিংহাই প্রদেশের সিচুয়ান-কিংহাই রেলওয়ের হলুদ নদীর সেতুতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। পানিতে পড়ে যাওয়া নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে। শত শত উদ্ধারকর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

পিপলস ডেইলির খবরে বলা হয়েছে, এটি চীনের প্রথম রেলওয়ে স্টিল ট্রাস আর্চ ব্রিজ। হলুদ নদীর ওপর বিস্তৃত ব্রিজটি দেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম।

অস্পষ্ট নিয়মকানুন এবং শিথিল নিরাপত্তা মানদণ্ডের কারণে চীনে এসব দুর্ঘটনা মোটামুটি সাধারণ ঘটনা। গত বছরের ডিসেম্বরে দক্ষিণ চীনের শেনজেন শহরে একটি প্রধান রেলপথের নির্মাণস্থলে ধসের পর ১৩ জনের মৃত্যু হয়।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

নিহত এশিয়া চীন দুর্ঘটনা সেতু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আর্কটিক অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র: চীনা বিশেষজ্ঞ

রাজীব গান্ধীর স্মৃতিবিজড়িত বিহারের আইকনিক মসজিদে রাহুল গান্ধী

শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে গ্রেপ্তার

গণকবরের মৃতরা ‘ধর্মীয় মতাদর্শে’ প্রভাবিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে: পুলিশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাশিয়ার পক্ষে লড়াই করা উত্তর কোরীয় সেনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিম

রাজপরিবারকে অপমানের মামলায় খালাস সাবেক থাই প্রধানমন্ত্রী

এক ভারতীয়র কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাকচালকদের ভিসা স্থগিত

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতদের ৮৩ শতাংশ বেসামরিক নাগরিক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng