চীনে নির্মাণাধীন সেতুর তার ছিঁড়ে ১০ জন নিহত, নিখোঁজ ৪

চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি সেতুর তার ছিঁড়ে কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) এ দুর্ঘটনায় আরও ৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম।
রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সিসিটিভি প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, সেতুর একটি অংশের তার ছিঁড়ে হঠাৎ করে নদীর পানিতে ডুবে যাচ্ছে।
চায়না ডেইলি জানিয়েছে, কিংহাই প্রদেশের সিচুয়ান-কিংহাই রেলওয়ের হলুদ নদীর সেতুতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। পানিতে পড়ে যাওয়া নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে। শত শত উদ্ধারকর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।
পিপলস ডেইলির খবরে বলা হয়েছে, এটি চীনের প্রথম রেলওয়ে স্টিল ট্রাস আর্চ ব্রিজ। হলুদ নদীর ওপর বিস্তৃত ব্রিজটি দেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম।
অস্পষ্ট নিয়মকানুন এবং শিথিল নিরাপত্তা মানদণ্ডের কারণে চীনে এসব দুর্ঘটনা মোটামুটি সাধারণ ঘটনা। গত বছরের ডিসেম্বরে দক্ষিণ চীনের শেনজেন শহরে একটি প্রধান রেলপথের নির্মাণস্থলে ধসের পর ১৩ জনের মৃত্যু হয়।