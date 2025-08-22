সেকশন

সাতক্ষীরার ৫টি সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের দাবি

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৫
সাতক্ষীরা জেলার ৫টি সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের দাবি জানিয়েছে। গতকাল শুক্রবার সাতক্ষীরা উন্নয়ন সমন্বয় ফোরামের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই দাবি জানায়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাতক্ষীরা জেলায় ১৯৮৬ সালে গঠিত ৫টি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের আহ্বান করা হচ্ছে। ২০০৬ সালে সাতক্ষীরা জেলার জাতীয় সংসদীয় ৫ আসন বিলুপ্ত করে। এই আসন সংখ্যা কমিয়ে ৪টি করা হয়। ফলে জেলার অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ২০০৬ সালের বিভাজন স্থানীয় জনসংখ্যা ও প্রশাসনিক এলাকা অনুযায়ী যথাযথ ছিল না।

প্রস্তাবিত ৫টি সংসদীয় আসন সমূহ হলো সাতক্ষীরা‑১ (তালা ও কলারোয়া), সাতক্ষীরা‑২ (সাতক্ষীরা সদর), সাতক্ষীরা‑৩ (দেবহাটা ও কলিগঞ্জ), সাতক্ষীরা‑৪ (আশাশুনি) ও সাতক্ষীরা‑৫ (শ্যামনগর)।

সাতক্ষীরা উপক‚লীয় জেলা হিসেবে লবণাক্ততা, নদীভাঙন, বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। জেলার অবকাঠামো, ভোমরা স্থলবন্দর, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে রয়েছে বড় ঘাটতি। উপকূলীয় টেকসই বাঁধ নির্মাণে অগ্রগতি নেই, আর প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নানা রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। সীমিত সংখ্যক সংসদীয় আসনের ফলে এসব সমস্যার যথাযথ প্রতিফলন ও সমাধান প্রাপ্তি হচ্ছে না।

এই বিষয়ে ফোরামের আহ্বায়ক এবং বৃহত্তর খুলনা সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল মাসুদ বলেন, কম সংখ্যক আসন থাকায় জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনার যথাযথ প্রতিনিধিত্ব জাতীয় পর্যায়ে হচ্ছে না। ২০০৬ সালের আসন  পুনর্বিন্যাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন: প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ভৌগোলিক দূরত্ব, জলবায়ু ঝুঁকি, উন্নয়নের চাহিদা প্রভৃতি যথাযথভাবে বিবেচনায় আনা হয়নি । যার ফলে এখন আমরা ৫টি আসনের পুরনো কাঠামো পুনর্বহালের দাবি জানাচ্ছি। ৫টি আসন পুনর্বিন্যাস করা হলে প্রান্তিক অঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

ফোরামের আহ্বায়ক কমিটির উপদেষ্টা এবং বৃহত্তর খুলনা সমিতির ট্রেজারার আফসার আলী বলেন, ৫টি আসন থাকলে আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো দ্রæত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবে এবং জাতীয় সংসদে জনগণের কণ্ঠস্বর আরও কার্যকর হবে।

ফোরামের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং সাতক্ষীরা জেলা সমিতির নির্বাহী সদস্য মোস্তফা বকুলুজ্জামান ও সাতক্ষীরা জেলা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক এবং ফোরামের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এস এম মেহেদী হাসান জানান, ১৯৮৬ সালের ৫টি আসনের কাঠামো পুনর্বহাল হলে জেলার উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যকারিতা আরও জোরদার হবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, জেলার চিংড়ি, আম, অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি এবং সুন্দরবনকেন্দ্রিক পর্যটন দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কিন্তু জেলার অনুপযুক্ত সাংসদীয় বিভাজনের কারণে এই সম্ভাবনাগুলো পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না।

সাতক্ষীরা উন্নয়ন সমন্বয় ফোরাম জোর দাবি জানাচ্ছে, বর্তমানে সাতক্ষীরার জনসংখ্যা ২১ লাখের বেশি এবং এর অধিকাংশ জনগণ গ্রামীণ ও কৃষিনির্ভর। আবার, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা উপকূলীয় অঞ্চল হওয়ায়, উন্নয়নের বিশেষ পরিকল্পনা ও স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে সাতক্ষীরা উন্নয়ন সমন্বয় ফোরামসহ বিভিন্ন মহল পুনরায় ৫টি সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের দাবি জানাচ্ছে।

পাশাপাশি জেলার অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন, ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব এবং একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সাতক্ষীরায় পুনরায় ৫টি সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পক্ষপাত নয়, স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে আসন সীমানা নির্ধারণ জরুরি। সরকারকে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহŸান জানায় এই ফোরাম।

