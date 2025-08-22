সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সামনের নির্বাচনী পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল: লুৎফুজ্জামান বাবর

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৫

সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় বিএনপি’র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য লুৎফুজ্জামান বাবর বলেছেন, বিএনপি এখন খুবই সংঘটিত ও শক্তিশালী দল। এ দল সামনের নির্বাচনে জয়ী হবে ইনশাল্লাহ। কিন্তু নির্বাচনী পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল। এ পথ অনেক ধৈর্য ধরে পাড় করতে হবে।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

লুৎফুজ্জামান বাবর বলেন, আপনারা-আমরা অনেকেই অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যাই। সেটা কারও হওয়া যাবে না। কেউ অপকর্ম কিংবা দলের গঠনতন্ত্রবিরোধী কাজ করলে বিএনপি তার দায়িত্ব নেবে না। সে যত শক্তিশালীই হোক। দলকে বাঁচাতে হলে এ ক্ষেত্রে কোনো আপস নেই। আমাদের নেতা তারেক রহমান এ কথা বার বার বলছেন। আমি শুধু তার কথাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলার নূরপুর বোয়ালি গ্রামের প্রকাশ নাথ পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এ নির্বাচনী জনসভাটি হয় স্থানীয় ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ রাজনীতি লুৎফুজ্জামান বাবর নেত্রকোনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাপের মতো ফণা তোলার চেষ্টা করবেন না, ভেঙ্গে দেবে: নুরুল হক নুর

দেশকে বিরাজনীতিকরণে নতুন ‘মাইনাস-টু ফর্মুলা’ সক্রিয়: মির্জা আব্বাস

গুম-খুনের শিকার পরিবারের কান্না বন্ধে সরকার ব্যর্থ: মির্জা ফখরুল

জুলাই সনদের খসড়া নিয়ে মতামত জমা দিয়েছে এনসিপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কোরআনের আইন দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে চায় জামায়াত: মুজিবুর রহমান

তারেক রহমান একটা নতুন রাজনীতি উপহার দেবেন: এ্যানি

শাহবাগে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র সমাবেশ চলছে

৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে চীন যাচ্ছেন নাহিদ ইসলাম

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng