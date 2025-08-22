ডিএনসিসির ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনে কমিটি গঠন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশেনের (ডিএনসিসি) ভাণ্ডার ও ক্রয় বিভাগের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কমিটি গঠন করে দিয়েছে সংস্থাটি।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে ডিএনসিসি সচিব মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান একটি অফিস আদেশ জারি করে এই কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন।
সচিব মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, গঠিত কমিটি বাজার দর যাচাই করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন।
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সূত্রে জানা গেছে, গঠিত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে ডিএনসিসির প্রধান ভাণ্ডার কর্মকর্তাকে এবং সদস্য সচিব করা হয়েছে সহকারী ভাণ্ডার কর্মকর্তাকে। পাশাপাশি কমিটির সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে ডিএনসিসির বিদ্যুৎ সার্কেলের উপ সহকারী প্রকৌশলীকে।