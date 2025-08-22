সেকশন

ময়মনসিংহে পুলিশের উপর হামলা, আটক ১০

ময়মনসিংহ নগরীতে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্য ও অভিযোগকারী আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল ৩টার দিকে নগরীর কৃষ্টপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন- নগরীর ১ নম্বর পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. নাজমুল এবং কনস্টেবল মো. এরশাদ। আহতদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের যৌথ অভিযানে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে।

কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শিবিরুল ইসলাম জানান, স্থানীয় দুইটি পরিবারের মধ‍্যে ঝগড়া চলছিল। এতে এক ব‍্যক্তিকে থানায় আসতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ৯৯৯ কল পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় অভিযোগকারী ব‍্যক্তিকে উদ্ধার করে পুলিশ নিয়ে আসার পথে প্রতিপক্ষের লোকজন তাদের ওপর হামলা করে। এতে দুই পুলিশ সদস্য ও অভিযোগকারীকে আহত করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব‍্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

