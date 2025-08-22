সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চট্টগ্রামে ঘুষ নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল, পুলিশের এক এসআই প্রত্যাহার

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২০

চট্টগ্রামে ঘুষ নেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর নগর পুলিশের এক কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ওই কর্মকর্তা হলেন এসআই শাহিন ভূঁইয়া। তিনি চট্টগ্রাম আদালতের নারী ও শিশু শাখায় জেনারেল রেজিস্ট্রার অফিসার (জিআরও) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) তাকে আদালত থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (প্রসিকিউশন) মফিজ উদ্দিন জানান, ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ ওঠায় এসআই শাহিনকে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৩২ সেকেন্ডের ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, আদালত ভবনের দ্বিতীয় তলায় নিজের কার্যালয়ে বসা অবস্থায় এক আইনজীবীর কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন শাহিন ভূঁইয়া। আইনজীবী মানিব্যাগ থেকে তিনটি নোট বের করে দিলে তিনি সেগুলো গুনে নিজের কাছে রেখে দেন। ভিডিওটি গত ঈদুল আজহার আগের বলে জানা গেছে।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

