গাজার শিশুরা মরতে চায়, যেন স্বর্গে গিয়ে তারা খাবার পায়: সেভ দ্য চিলড্রেনের কর্মকর্তা

গাজায় দুর্ভিক্ষ নিয়ে সাম্প্রতিক ঘোষণাকে ‘অবাক করার মতো কিছু নয়’ উল্লেখ করে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ বলে জানিয়েছেন সেভ দ্য চিলড্রেনের সিনিয়র মিডিয়া ম্যানেজার শাইমা আল-ওবাইদি। তিনি বলেন, “গাজার শিশুরা আমাকে বলেছে, তারা চায় যেন মারা যায়, যাতে স্বর্গে গিয়ে অন্তত খেতে পারে।”
শাইমা জানান, গত ২ মার্চ রমজান মাসে তিনি গাজায় ছিলেন। সে সময় হঠাৎ করেই ত্রাণ প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। “সেদিন গাজায় খানিক আনন্দ ছিল, কারণ বাজারে বহুদিন পর লেটুস পাতা পাওয়া গিয়েছিল। মানুষ আলোচনা করছিলেন, ইফতারে সালাদ বানানো যাবে কি না। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই প্রোটিন ও মাংস ফুরিয়ে যায়, সপ্তাহখানেকের মধ্যে তাজা ফল-সবজি বন্ধ হয়ে যায়। এক মাসের মধ্যেই ময়দাও শেষ হয়ে যায়, আর যা মেলে তার দাম হয়ে যায় স্বাভাবিকের তিনগুণ।”
তিনি বলেন, মানুষ তখন ঘাস ও গাছের পাতা খেতে শুরু করে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ছিল শিশুদের আর্তনাদ—“তারা বলেছে, মৃত্যু হলে অন্তত জান্নাতে খাবার পাওয়া যাবে।”
শাইমা সতর্ক করেন, এই ধারা চলতে থাকলে গাজা দ্রুত মানবশূন্য হয়ে পড়বে। তার মতে, এ অবস্থার জন্য শুধু হামাস বা ইসরায়েল নয়, বরং সব রাষ্ট্রই দায়ী, যারা নীরব থেকে এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ জানায়নি।
সূত্র: বিবিসি নিউজ