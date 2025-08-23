সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাজার শিশুরা মরতে চায়, যেন স্বর্গে গিয়ে তারা খাবার পায়: সেভ দ্য চিলড্রেনের কর্মকর্তা

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০০:১০

গাজায় দুর্ভিক্ষ নিয়ে সাম্প্রতিক ঘোষণাকে ‘অবাক করার মতো কিছু নয়’ উল্লেখ করে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ বলে জানিয়েছেন সেভ দ্য চিলড্রেনের সিনিয়র মিডিয়া ম্যানেজার শাইমা আল-ওবাইদি। তিনি বলেন, “গাজার শিশুরা আমাকে বলেছে, তারা চায় যেন মারা যায়, যাতে স্বর্গে গিয়ে অন্তত খেতে পারে।”

শাইমা জানান, গত ২ মার্চ রমজান মাসে তিনি গাজায় ছিলেন। সে সময় হঠাৎ করেই ত্রাণ প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। “সেদিন গাজায় খানিক আনন্দ ছিল, কারণ বাজারে বহুদিন পর লেটুস পাতা পাওয়া গিয়েছিল। মানুষ আলোচনা করছিলেন, ইফতারে সালাদ বানানো যাবে কি না। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই প্রোটিন ও মাংস ফুরিয়ে যায়, সপ্তাহখানেকের মধ্যে তাজা ফল-সবজি বন্ধ হয়ে যায়। এক মাসের মধ্যেই ময়দাও শেষ হয়ে যায়, আর যা মেলে তার দাম হয়ে যায় স্বাভাবিকের তিনগুণ।”

তিনি বলেন, মানুষ তখন ঘাস ও গাছের পাতা খেতে শুরু করে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ছিল শিশুদের আর্তনাদ—“তারা বলেছে, মৃত্যু হলে অন্তত জান্নাতে খাবার পাওয়া যাবে।”

শাইমা সতর্ক করেন, এই ধারা চলতে থাকলে গাজা দ্রুত মানবশূন্য হয়ে পড়বে। তার মতে, এ অবস্থার জন্য শুধু হামাস বা ইসরায়েল নয়, বরং সব রাষ্ট্রই দায়ী, যারা নীরব থেকে এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ জানায়নি।

সূত্র: বিবিসি নিউজ

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজা সিটি ধ্বংসের হুঁশিয়ারি ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

টহল দেওয়ার অতর্কিত হামলায় ইরানের ৫ পুলিশ কর্মকর্তা নিহত

বিয়ের দুই দিন আগে আকস্মিক বন্যায় প্রাণ গেল পরিবারের ২৪ সদস্যের

মানবসৃষ্ট বিপর্যয়: গাজার দুর্ভিক্ষ সমগ্র বিশ্বের জন্য লজ্জাজনক ব্যর্থতা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চীনে নির্মাণাধীন সেতুর তার ছিঁড়ে ১০ জন নিহত, নিখোঁজ ৪

নোরা ফাতেহির মতো ফিগার বানাতে স্ত্রীকে উপোস রাখতেন স্বামী, করতেন নির্মম নির্যাতন

আর্কটিক অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র: চীনা বিশেষজ্ঞ

রাজীব গান্ধীর স্মৃতিবিজড়িত বিহারের আইকনিক মসজিদে রাহুল গান্ধী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng