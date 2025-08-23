রাজধানীর কদমতলীতে মধ্যরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শুক্রবার (২১ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টার দিকে ১০ তলার একটি ভবনে আগুন লাগে।
ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, রাত ২টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
ফায়ার সার্ভিসের কেরাণীগঞ্জের সিনিয়র স্টেশন অফিসার হাসান উল আলম বলেন, রাত ২টায় খবর পেয়ে ১৫ মিনিটের মধ্যে ফায়ার ফাইটাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রাত পৌনে ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আর পুরোপুরি নেভানো হয় সাড়ে ৩টায়।
তিনি আরও বলেন, আগুনে আনুমানিক ১০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে আগুন লাগার কারণ জানাতে পারেননি। ঘটনাস্থল থেকে ১১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
তবে এলাকাবাসী বলছে, এসির লাইনের বিস্ফোরণ থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।