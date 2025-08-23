সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাজধানীর কদমতলীতে বহুতল ভবনে আগুন

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৩৭

রাজধানীর কদমতলীতে মধ্যরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শুক্রবার (২১ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টার দিকে ১০ তলার একটি ভবনে আগুন লাগে।

ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, রাত ২টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
 
ফায়ার সার্ভিসের কেরাণীগঞ্জের সিনিয়র স্টেশন অফিসার হাসান উল আলম বলেন, রাত ২টায় খবর পেয়ে ১৫ মিনিটের মধ্যে ফায়ার ফাইটাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রাত পৌনে ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আর পুরোপুরি নেভানো হয় সাড়ে ৩টায়।
 
তিনি আরও বলেন, আগুনে আনুমানিক ১০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে আগুন লাগার কারণ জানাতে পারেননি। ঘটনাস্থল থেকে ১১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
 
তবে এলাকাবাসী বলছে, এসির লাইনের বিস্ফোরণ থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

রাজধানী আগুন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

২০১৮ সালের নির্বাচনের কলঙ্ক ঘোচাতে চায় পুলিশ: ডিএমপি কমিশনার

চাকরির নামে বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণ: ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্রের ৭ সদস্য গ্রেপ্তার

বনশ্রীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নিহত

এস এম জিলানীর শরীর থেকে গুলি অপসারণ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাবেক হিট অফিসার বুশরার স্বামীর সিসা লাউঞ্জে পুলিশের অভিযান

আইনজীবীর বাসায় দুই শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতন, বাবার মামলা দায়ের

কোচিংয়ের আইডি কার্ড নিয়ে ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

মহাখালীর সাততলা বস্তিতে আগুন, ৭ ইউনিটের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng