সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অন্তর্বাস পরে ঘুরছিলেন র‍্যাপার, ধরে নিয়ে গেল পুলিশ

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৬
র‍্যাপার লিল নাস এক্স। ছবি: সংগৃহীত।

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় অন্তর্বাস পরে ঘুরে বেড়ানো অবস্থায় র‍্যাপার লিল নাস এক্সকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরপর হাসপাতালে ভর্তি করে। 

বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বৃহস্পতিবারের এ ঘটনায় লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এলএপিডি) জানায়, ওইদিন ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে ভেনচুরা বুলেভার্ডে এক ব্যক্তিকে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটতে দেখা যায়। খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে নিশ্চিত হয়, তিনি আর কেউ নন, পুরস্কারজয়ী শিল্পী লিল নাস এক্স।

পুলিশের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে গিয়ে কথা বলতে চাইলে তিনি আক্রমণাত্মক আচরণ করেন। এরপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সম্ভাব্য ওভারডোজের কারণে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে মার্কিন গণমাধ্যম টিএমজেড বৃহস্পতিবার সকালে একটি ভিডিও প্রকাশ করে। 

সেখানে দেখা যায়, লিল নাস এক্স শুধু অন্তর্বাস ও কাউবয় বুট পরে রাস্তায় নাচছেন এবং পথচারীদের উদ্দেশে বলছেন, ‘পার্টিতে চলে আসো।’ তবে ভিডিওটি যাচাই হয়নি।

বিবিসি জানিয়েছে, শিল্পীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র গ্রেপ্তার গায়ক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রে সম্মাননা পেলেন অভিনেতা মিলন

নাইট ক্লাবে জাস্টিন বিবার সেজে মঞ্চে উঠে বিপাকে যুবক

আইয়ুব বাচ্চুর স্মৃতি সংরক্ষণে জাদুঘর নির্মাণের দাবি

প্রিন্স মামুন গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আতিফ আসলামের বাবা মারা গেছেন

শান্তাকে হোটেলে ডাকেননি, তাকে চেনেনই না- জানালেন শ্রাবন্তীর প্রাক্তন স্বামী

হলুদ স্কার্ট পরে সমালোচনার মুখে পাকিস্তানি গায়ক

‘জিন্স’ বিতর্কে হলিউড অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়ালেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng