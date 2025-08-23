যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় অন্তর্বাস পরে ঘুরে বেড়ানো অবস্থায় র্যাপার লিল নাস এক্সকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরপর হাসপাতালে ভর্তি করে।
বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বৃহস্পতিবারের এ ঘটনায় লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এলএপিডি) জানায়, ওইদিন ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে ভেনচুরা বুলেভার্ডে এক ব্যক্তিকে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটতে দেখা যায়। খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে নিশ্চিত হয়, তিনি আর কেউ নন, পুরস্কারজয়ী শিল্পী লিল নাস এক্স।
পুলিশের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে গিয়ে কথা বলতে চাইলে তিনি আক্রমণাত্মক আচরণ করেন। এরপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সম্ভাব্য ওভারডোজের কারণে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এদিকে মার্কিন গণমাধ্যম টিএমজেড বৃহস্পতিবার সকালে একটি ভিডিও প্রকাশ করে।
সেখানে দেখা যায়, লিল নাস এক্স শুধু অন্তর্বাস ও কাউবয় বুট পরে রাস্তায় নাচছেন এবং পথচারীদের উদ্দেশে বলছেন, ‘পার্টিতে চলে আসো।’ তবে ভিডিওটি যাচাই হয়নি।
বিবিসি জানিয়েছে, শিল্পীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।