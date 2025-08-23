মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে ইমাম গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানা এলাকায় ১১ বছরের শিশুকে ধর্ষণের মামলায় মো. আলামিন (৩০) নামে এক ইমামকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১৪। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দিবাগত মধ্যরাতে সিলেট সদর উপজেলা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার দুপুরে ময়মনসিংহ র্যাব-১৪ সদর থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেপ্তার হওয়া মো. আলামিন গফরগাঁও উপজেলার মৃত আবুল কালাম আাজাদের ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি মসজিদে এক বছর যাবৎ ইমামের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩১ জুলাই আল-আমিন সবাইকে ছুটি দিয়ে পাশের একটি মাদ্রাসার শ্রেণিকক্ষে নিয়ে ১১ বছরের এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ করেন। এ ঘটনায় ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানায় মামলা দায়ের করা হলে এর প্রায় ২০ দিন পর বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্য রাতে সিলেট সদর উপজেলা থেকে র্যাব-১৪-এর একটি দল গ্রেপ্তার করে তাকে।
এ বিষয়ে র্যাব-১৪-র কোম্পানি কমান্ডার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সামসুজ্জামান বলেন, মো. আলামিন স্থানীয় একটি মসজিদে এক বছর যাবৎ ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। গত তিন মাস যাবৎ আলামিন স্থানীয় শিশু-কিশোরদের সকালে মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে আসছিলেন। গত ৩১ জুলাই সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সব শিশু-কিশোরকে ছুটি দিয়ে মসজিদের পাশে মাদরাসা থেকে শিশুকে ঝাড়ু আনতে পাঠান। এ সময় একটি কক্ষে ঝাড়ু আনতে গেলে আলামিনও ওই কক্ষে ঢুকেন। পরে ওই শিশুর মুখ চেপে ধরে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন।
তিনি আরও বলেন, শিশুটি পরে বাড়িতে ফিরে তার বাবা-মাকে বিষয়টি বললে ঘটনার পর দিন ১ আগস্ট মা বাদী হয়ে পাগলা থানায় আলামিনকে আসামি করে মামলা করেন। মামলার পর র্যাব বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে অবস্থান নিশ্চিত করে সিলেট থেকে আলামিনকে গ্রেপ্তার করে। আসামির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের করা জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।