ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা আরোপে ব্যর্থ হওয়ায় ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় পদত্যাগ করেছেন নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসপার ভেল্ডক্যাম্প। এর ফলে ডাচ রাজনীতিতে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।
আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার (২২ আগস্ট) মধ্য ডানপন্থি নিউ সোশ্যাল কনট্রাক্ট দলের এ নেতা জানান, ইসরাইলের বিরুদ্ধে ‘অর্থবহ পদক্ষেপ’ নেওয়ার জন্য তিনি মন্ত্রিসভায় একমত হতে ব্যর্থ হয়েছেন।
এরইমধ্যে আরোপিত কিছু নিষেধাজ্ঞা নিয়েও তিনি সহকর্মীদের প্রতিরোধের মুখে পড়েছিলেন।
এর আগে ফেল্ডকাম্প কট্টর ডানপন্থি ইসরায়েলিমন্ত্রী বেজালেল স্মোটরিচ ও ইতামার বেন-গভিরের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, যাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের ওপর বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা উসকে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
এছাড়া তিনি গাজার মানবিক পরিস্থিতি ও ‘ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার’ এর আশঙ্কা উল্লেখ করে নৌবাহিনীর জাহাজের যন্ত্রাংশের জন্য তিনটি রফতানি অনুমতিও বাতিল করেছিলেন।
ক্যাসপার ফেল্ডকাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘গাজায় যা ঘটছে, গাজা সিটিতে হামলা, পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত এবং পূর্ব জেরুজালেমের ঘটনাগুলোও আমি দেখছি।’
ফেল্ডকাম্পের পদত্যাগের পর তার দল নিউ সোশ্যাল কনট্রাক্ট-এর সব মন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় সচিবও সংহতি প্রকাশ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে সরে দাঁড়ান। এর ফলে বর্তমানে নেদারল্যান্ডসে কার্যত পররাষ্ট্রমন্ত্রীবিহীন অবস্থা তৈরি হয়েছে।