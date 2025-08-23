সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাকাগামী যমুনা এক্সপ্রেস বিমানবন্দর স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৪
ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের তারাকান্দি থেকে ছেড়ে আসা আন্তঃনগর যমুনা এক্সপ্রেস (৭৪৬) ট্রেন ঢাকায় বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় লাইনচ্যুত হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ৮টা ১০ মিনিটের দিকে বিমানবন্দর স্টেশনের আউটার সিগনালের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের দায়িত্বশীল সূত্র এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ সময় ট্রেনের প্রথম দিকের তিন নম্বর (৭০৬৩) কোচের বগি লাইনের বাইরে চলে যায়।

দায়িত্বশীল সূত্রটি জানায়, ঘটনার পরপরই লাইনচ্যুত কোচের সামনের অংশ ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে এবং পেছনের অংশ টঙ্গি রেলওয়ে স্টেশনে পাঠানো হয়েছে। ফলে সেকশন ক্লিয়ার করা হয়েছে।

সূত্রটি আরও জানায়, ঢাকা থেকে রিলিফ ট্রেন রওনা হয়েছে। সেটি ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে ছোট শান্টিং শেষে উদ্ধারে যাবে। তারপর সবগুলো কোচকে ঢাকায় এনে শান্টিং করে যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেন চালানো হবে।

আরেকটি সূত্র জানায়, লাইনচ্যুতের ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। ঢাকা থেকে ট্রেনগুলো ছেড়ে গেলেও আসতে বিলম্ব হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

ট্রেন রাজধানী জামালপুর ঢাকা বিমানবন্দর

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
