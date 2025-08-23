সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাডার এড়িয়ে বরফের নিচে গোপনে চলাচল করতে পারে রুশ সাবমেরিন

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৯

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, তাদের কৌশলগত পারমাণবিক সাবমেরিনগুলো বিদেশি রাডারের নজর এড়িয়ে আর্কটিকের বরফের নিচে গোপনে চলাচল করতে পারে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) মস্কোর পূর্বাঞ্চলীয় শহর সারোভে পারমাণবিক খাতের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি।

পুতিন বলেন, ‘আমাদের কৌশলগত পারমাণবিক সাবমেরিনগুলো আর্কটিকের বরফের নিচে ডুবে গিয়ে রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এটাই আমাদের সামরিক সুবিধা।’

তিনি আরও জানান, আর্কটিক অঞ্চল রাশিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি এই অঞ্চলে গবেষণাও জরুরি, কারণ বরফ গলার ফলে নতুন শিপিং রুট বা নৌপথ উন্মুক্ত হচ্ছে।

‘এটি আমাদের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা, কারণ বহু দেশ এসব নৌপথ ব্যবহার করতে আগ্রহী,’ বলেন পুতিন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ আর্কটিকের গুরুত্ব তুলে ধরেছে— শুধু নিরাপত্তার কারণে নয়, বৈশ্বিক বাণিজ্যের নতুন রুট হিসেবেও। বর্তমানে রাশিয়াই একমাত্র দেশ, যাদের নিজস্ব পারমাণবিক শক্তিচালিত আইসব্রেকার নৌবহর রয়েছে।

২০০০ সালের পর থেকে রাশিয়া আটটি বোরেই শ্রেণির পারমাণবিক সাবমেরিন তৈরি করেছে। এর মধ্যে সর্বশেষ সাবমেরিন কনিয়াজ পোঝারস্কি গত বছর পানিতে নামানো হয়েছে। আরও দুটি নির্মাণাধীন রয়েছে। পুতিন গত মাসে জানিয়েছেন, এসব সাবমেরিন বুলাভা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত, যেগুলোর পাল্লা সর্বোচ্চ ৮ হাজার কিলোমিটার (৪,৯৭০ মাইল)।

