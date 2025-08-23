গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার (২৩ আগস্ট) সকালে উপজেলার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পোনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রোমান মোল্লা বলেন, সাতক্ষীরা থেকে ছেড়ে আসা মাস্টার লাইনের একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে পোনা এলাকায় পৌঁছালে চালক বাসটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এসময় বাসটি সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খাদে পড়ে যায়।
তিনি বলেন, দুর্ঘটনায় বাসটির সামনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে অন্তত ২০ যাত্রী আহত হন। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। গুরুতর আহত ১০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।