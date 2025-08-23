বরিশালের বহুল আলোচিত লিটু সিকদার হত্যা মামলার অন্যতম আসামি মিলন গাজীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের পর পালিয়ে ছিলেন মিলন। ঘটনার প্রায় ২২ দিন পর গোপন সংবাদের তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
শনিবার (২৩ আগস্ট) নগরের এয়ারপোর্ট থানার ওসি মো. জাকির সিকদার তাকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে শুক্রবার ঢাকার উত্তরখান এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
ওসি মো. জাকির সিকদার বলেন, ‘ঘটনার পর থেকেই আসামি পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
৩২ বছর বয়সী মিলন গাজী বরিশালের এয়ারপোর্ট থানার পূর্ব বিল্ববাড়ী গ্রামের মৃত আয়নাল গাজীর ছেলে। তিনি এই মামলার এজাহারভুক্ত ২ নম্বর আসামি।
উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই প্রকাশ্য দিবালোকে পূর্ববিরোধের জেরে মো. লিটন সিকদারকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরে নিহতের ভাই এয়ারপোর্ট থানায় মামলা দায়ের করেন, সেখানে মিলন গাজীকে দ্বিতীয় আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।