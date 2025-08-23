নির্বাচনের আগেই লুট হওয়া সব অস্ত্র উদ্ধার করা হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগেই লুট হওয়া সব অস্ত্র উদ্ধার করা হবে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) হিমাগার, কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার ও সবজি বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অস্ত্র উদ্ধারে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শুধু নির্বাচনের প্রেক্ষাপটেই নয়, সার্বক্ষণিকভাবে অবৈধ অস্ত্রের আগমন ঠেকাতে তৎপর। বর্তমানে সীমান্ত অনেক বেশি সুরক্ষিত।
তিনি আরও বলেন, জনগণ যদি নির্বাচনের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ থাকে, তবে কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হবে না। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস যে সময় ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের কথা বলেছেন, সে অনুযায়ী সকল প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষের মত প্রকাশ প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, আগে মানুষ সহজে কিছু বলতে পারত না। এখন অনেকেই ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে নিজেদের মতামত প্রকাশ করছেন। এটা একটি ইতিবাচক পরিবর্তন।
সবজির দাম বাড়ার বিষয়ে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বৃষ্টির কারণে অনেক সবজি নষ্ট হয়ে গেছে, তাই দাম বেড়েছে। আলু সরকারি মাধ্যমে কেনা হবে। কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকারিভাবে দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হবে।