২০২৬ সালের এইচএসসি মে-জুনে, পরীক্ষা হবে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচিতে

২০২৬ সালের এইচএসসি, আলিম ও সমমানের পরীক্ষা সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি, পূর্ণ সময় এবং পূর্ণ নম্বর অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। আগামী মে-জুন মাসে এ পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।
শনিবার (২৩ আগস্ট) ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে এ–সংক্রান্ত একটি চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস ২০২৪ সালের আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হয়েছে। এ শিক্ষার্থীরাই ২০২৬ সালের মে-জুনে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি, আলিম ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেবে।
এনসিটিবি জানিয়েছে, ওই পরীক্ষাগুলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্ধারিত পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচির আলোকে, সব বিষয়ের জন্য পূর্ণ সময় ও পূর্ণ নম্বর রেখে আয়োজন করা হবে।