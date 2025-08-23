সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মাদক পাচারের ঘটনায় প্রত্যাহার হলেন ‘শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী’ এসআই

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫০
জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভায় ‘শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী’ হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করছেন এসআই কামাল হোসেন

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মাদক পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠার পর কামাল হোসেন নামের এক উপপরিদর্শককে (এসআই) থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তাঁকে প্রত্যাহার করে চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়।

প্রত্যাহার হওয়া ওই এসআই গত ২৪ এপ্রিল জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভায় ‘শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী’ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। জেলা পুলিশ লাইনসে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় তাঁর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার মো. সাইফুল ইসলাম সানতু।

গত বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে একটি প্রাইভেট কারে তল্লাশি চালান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা-কর্মীরা। এ সময় ৪৮ বোতল ফেনসিডিলসহ তিনজনকে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেন তারা। পরে একটি মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়। গ্রেপ্তার তিনজনের মধ্যে রমিজ উদ্দিন নামের একজন লোহাগাড়া থানা-পুলিশের সোর্স। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতাদের দাবি, এ ঘটনায় লোহাগাড়া থানার এসআই কামাল হোসেন জড়িত।

তল্লাশির সময় ঘটনার ভিডিও ধারণ করে ফেসবুকে দিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতারা। অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ‘লাইভ’ করেছেন। ভিডিওতে দেখা যায়, তল্লাশি চলাকালে ৩০ থেকে ৪০ জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভিডিওতে রমিজ উদ্দিনকে জবানবন্দি দিতে দেখা যায়। এতে তিনি বলেন, এসআই কামাল হোসেন ফেনসিডিলের বোতলগুলো দিয়েছেন।

এসআই কামাল হোসেনকে থানা থেকে প্রত্যাহারের বিষয়টি লোহাগাড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রবিউল ইসলাম খান গণমাধ্যমকে বলেন, কামাল হোসেনের ব্যাপারে পুলিশের উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত চলছে।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

মাদক পুলিশ সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঘুস নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল, পুলিশ প্রত্যাহার

চট্টগ্রামে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ২

বরিশালে প্রকাশ্যে হত্যা, ২২ দিন পর ঢাকায় ধরা পড়লো আসামি 

গোপালগঞ্জে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে আহত ২০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুর্ধর্ষ ডাকাত পুলিশের কবজায়

‘বেশি সময় লাগেনি, ৮ থেকে ১০ সেকেন্ডে কাজ সেরেছি’

বাসায় ঢুকে যুবদল নেতাকে গলা কেটে হত্যা

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে ইমাম গ্রেপ্তার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng