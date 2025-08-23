সেকশন

মেঘনার ‘রাজা ইলিশ’ বিক্রি হলো ১০ হাজারে

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১১
মেঘনা নদীতে ধরা পড়ে এই ইলিশটি। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুর বড়স্টেশন পাইকারি মাছ বাজারে রাজা ইলিশ নামে খ্যাত এক ইলিশ বিক্রি হয়েছে ৯ হাজার ৫৫০ টাকা। 

শনিবার (২৩ আগস্ট) ভোরে মেঘনা নদীতে জাল ফেলে বড় আকারের এই ইলিশ ধরেন লক্ষ্মীপুরের জেলে গোফরান হোসেন। 

তিনি জানান, রামগতির মেঘনা নদীতে ভোরে রাতে জাল ফেলেন। কয়েক ঘণ্টা পর সেই জাল তুলে আনেন। এসময় বেশকিছু ছোট ও মাঝারি ইলিশের সঙ্গে বড় আকারের এই রাজা ইলিশ ধরা পড়ে।

পরে মাছটির দরদাম ভালো পেতে চাঁদপুর বড়স্টেশন পাইকারি মাছ বাজারে শান্তি ফিশ নামের সম্রাট বেপারীর আড়তে নিয়ে যান। এটি কেনা হয় ৯ হাজার ৫৫০ টাকায়। 

সম্রাট বেপারীর আড়তে পরে সব ছোট বড় ইলিশ মাছের উন্মুক্ত ডাক শুরু হলে সর্বোচ্চ ১ লাখ ৯১ হাজার টাকা মণ উঠে। যা প্রতি কেজি দর নির্ধারণ হয় ৪ হাজার ৭৭৫ টাকায়।

সম্রাট বেপারী জানান, ২ কেজি ওজনের ইলিশ মাছটি ক্রয় করেন মুনসুর আলী নামে এক ক্রেতা।

এই ক্রেতা জানান, তিনি নিজেও একজন মাছ ব্যবসায়ী। তাই আরও ভালো দাম পেতে বড় আকারের এই রাজা ইলিশ সংগ্রহ করেছেন। উপযুক্ত ক্রেতা পেলে সামান্য লাভে এই ইলিশ বিক্রি করে দেবেন।

এদিকে, ভরা মৌসুমের এই দিনে চাঁদপুর বড়স্টেশন পাইকারি মাছ বাজারে ইলিশের সরবরাহ ছিল প্রায় ৫০০ মণ। তবে আকারভেদে এসব মাছের দাম এখনো সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে।

ছোট, মাঝারি এবং বড় এমন আকারের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১৭ শ টাকা থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে ৪ হাজার টাকা দরে।

