শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
আমাকেও হয়তো বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে: অমর্ত্য সেন

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২১
নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। ছবি: সংগৃহীত

ভারতে ক্রমবর্ধমান ভাষাগত অসহিষ্ণুতা, বিশেষ করে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষের বিরুদ্ধে সহিংসতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) এক আলোচনায় যুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে বলে গণমাধ্যমের খবরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাকেও হয়তো বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে, যেখানে তার পরিবারের শিকড় রয়েছে।

তিনি বলেন, 'আমার পৈতৃক নিবাস ঢাকায় হওয়ায় আমাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর সম্ভাবনা রয়ে গেছে। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

অমর্ত্য সেন বলেন, যদি বাঙালি সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাংলাভাষী মানুষদের ওপর যে হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়, এর জন্য প্রতিবাদ করা উচিত।

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলাভাষী মানুষদের বাংলাদেশে পাঠানোর খবরের কথা উল্লেখ করে তিনি 'কিছুটা চিন্তিত' বলেও জানান।

অমর্ত্য সেন বলেন, বাংলার মানুষ বা বাংলাভাষী মানুষরা পেশাগত বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাদের অসম্মান করা হচ্ছে। আমি দাবি করছি না যে, বাঙালি সংস্কৃতি এবং সভ্যতাই সেরা, তবে আমাদের অবশ্যই বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। বাঙালি সংস্কৃতির গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে। যদি তা না হয়, তাহলে প্রতিবাদ করা দরকার।

তিনি উল্লেখ করেন, 'খবরের কাগজে দেখেছি বাংলায় কথা বলায় একজনকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আমাকে খানিকটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিলাম, তাহলে ফরাসী ভাষায় কথা বলবো, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমি ফরাসী জানিই না।'

