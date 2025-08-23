সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বড় হারে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিলো বাংলাদেশ

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৩
ছবি: সংগৃহীত

টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টিতে নিজেদের প্রথম পাঁচ ম্যাচের দুটিতে জিতেছিল বাংলাদেশ 'এ' দল। সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখতে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমির বিপক্ষে জয়ের বিকল্প ছিল না লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের সামনে। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ৭ উইকেটে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিলো নুরুল হাসান সোহানের দল।

শনিবার (২৩ আগস্ট) টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ 'এ'।  একবার বাংলাদেশকে ভালো শুরু এনে দেন জিশান আলম। তরুণ এই ওপেনার এক প্রান্তে দুর্দান্ত ব্যাটিং করলেও আরেক প্রান্তে বেশ ভুগেছেন আরেক ওপেনার নাঈম শেখ।

দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৮ বলে ৫০ রান করেছেন ওপেনার জিশান আলম। এছাড়া আফিফ হোসেন ২৩ বলে ৪৯ ও ইয়াসির রাব্বি ১৫ বলে ২৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

১৭৬ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে অ্যাডিলেডের দুই ওপেনার ম্যাককেঞ্জি হার্ভি ও জ্যাক উইন্টারের ব্যাটে উড়ন্ত সূচনা পায়। বিশেষ করে হার্ভি দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন। পেয়েছেন সেঞ্চুরির দেখাও। সবমিলিয়ে ৫৩ বলে অপরাজিত ১০২ রান করেছেন এই ওপেনার।

সেঞ্চুরি করেছেন অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমির ওপেনার ম্যাকেঞ্জি হার্ভি

এতেই ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় বাংলাদেশ। আরেক ওপেনার উইন্টার করেছেন ৩৫ বলে ৩৫ রান। এছাড়া ১৪ বলে অপরাজিত ২৫ রান করেছেন হ্যারি মেন্নাতি। ১১ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের বড় জয় পায় অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি। অন্যদিকে, বড় হারে টুর্নামেন্ট শেষ করলো বাংলাদেশ।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

