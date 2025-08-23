সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
প্রিমিয়ার ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান ডাঃ আরিফুর রহমান

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৮

প্রিমিয়ার ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চেয়ারম্যান ও উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার ডাঃ আরিফুর রহমানকে সর্বসম্মতিক্রমে ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ব্যাংকের ৩১৪তম বোর্ড মিটিংয়ে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
 
প্রখ্যাত চিকিৎসক ও উদ্যোক্তা ডাঃ  রহমানের রয়েছে জনস্বাস্থ্য, সামরিক চিকিৎসা সেবা, ব্যাংকিং ও ব্যবসায়িক নেতৃত্বে চার দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি সৌদি আরবে দীর্ঘ ও সাফল্যমণ্ডিত ক্যারিয়ার গড়ে তোলেন এবং সেখানকার একজন বিশ্বস্ত চিকিৎসক ও উপদেষ্টা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।
 
বাংলাদেশি মানবসম্পদ বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে ডাঃ রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং লক্ষ লক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেন। এ বিষয়ে তার অবদান ২০০৪ সালের ইউএনডিপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে।এছাড়া তিনি বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, যার মধ্যে রয়েছে সৌদি সরকারের ২৩ কোটি সৌদি রিয়াল অনুদানে বরিশালে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং কোভিড এর সময় দীর্ঘ আট মাস সুইডেনে অবস্থান করে সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের ইমিউনোলজির প্রফেসর ওলা উইনকুইস্টের আবিস্কার ন্যাজাল কোভিড ভ্যাক্সিন বাংলাদেশ সরকারের অধীনে প্রথমবারের মতো ট্রায়ালের ব্যবস্থা করেন।

 

চিকিৎসাক্ষেত্র ছাড়াও তিনি ব্যাংকিং, শিল্প ও সমাজসেবায় বহু উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে শমরিতা হাসপাতাল, দ্য শুজ বিডি লিমিটেড, ডেনিম পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, অলওয়েজ অন নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল স্টাডিজ (আইআইজিএস), সোসাইটি ফর পিপলস অ্যাডভান্সমেন্ট (এসপিএ)-এর চেয়ারম্যান এবং ডিপ্লোম্যাটিক ম্যাগাজিন দ্য অ্যাম্বাসেডর-এর সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। 

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তিনি প্রিমিয়ার ব্যাংককে তার ভাষায় ‘থ্রি সি’ ব্যাংক রূপে দেখাতে চান। কনজিউমার, কর্পোরেট এবং কনজারভেটিভ ব্যাংক হিসাবে নতুন আঙ্গিকে ব্যাংকটিকে দাঁড় করানোর চিন্তা করছেন তিনি।

